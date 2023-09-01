Количество отсрочек увеличится? Как изменится работа ВВК после проверок

Эксперты считают, что масштабные проверки решений ВВК могут привести к улучшению системы, только если параллельно власти смогут реализовать значительные реформы.

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Президент Владимир Зеленский после заседания СНБО 29 августа объявил проверки всех решений ВВК, которые были одобрены после начала полномасштабного вторжения. Власти считают, что значительная часть справок о непригодности лиц к прохождению военной службы — фальшивки. Эксперты отмечают, что проблема заключается не только в коррупционной составляющей. Качество диагностики со стороны ВВК вызывает множество жалоб со стороны военнообязанных, которых мобилизуют без учета реального состояния их здоровья. Именно реформирование системы может улучшить ситуацию.

"Если ВВК будут не в ТЦК, а в государственных клиниках, у призывников будет больше времени на прохождение комиссии, что увеличит качество поставленных диагнозов. Это уже не будет 30-минутный забег по пяти столам, а реальное прохождение врачей", — говорит Фокусу адвокат Евгений Зурнаджи.

По словам юриста общественной организации "Юридическая сотня" Кристины Ковцун, проверки ВВК не могут ужесточить требования, по которым призывники имеют право на отсрочку, если не будут внесены изменения в Приказ №402.

"Есть перечень врачей, осмотр у которых обязательно должен пройти военнообязанный. Если есть подозрения или жалобы какого-то специфического характера, то дополнительно назначают обследование, и это предусмотрено в приказе. В общем, если человек имеет проблемы со здоровьем, то он сам заинтересован в качественном и детальном осмотре. Поэтому не думаю, что именно с этим могут быть проблемы", — отмечает в комментарии Фокусу Ковцун.

Однако эксперт добавляет, что на сегодня значительное количество людей обращается за юридической помощью в связи с выводами ВВК без учета реального состояния здоровья человека.

"Для людей, у которых есть проблемы со здоровьем, к сожалению проблемы были и до проверок ВВК. Количество обращений по осмотру ВВК, который проводят поверхностно, или же сразу без детального медосмотра признают пригодными, является значительным. Поэтому надеемся, что после принятия соответствующих мер по результатам заседания СНБО, ВВК должным образом будут осматривать военнообязанных и военных и указывать правдивую информацию по решению: все заболевания будут описаны и должным образом классифицированы по статьям расписания болезней Приказа №402. Ведь и когда здоровых признают непригодными, и когда нездоровых признают полностью пригодными — обе проблемы должны быть решены, ведь вредят боеспособности нашей армии", — добавляет Ковцун.

Адвокат Николай Максимов считает, что цифровизация ВВК, которая является частью реформирования системы, также могла бы улучшить качество работы военно-врачебных комиссий и в частности снизить уровень коррупции.

"Если ВВК будет работать в связке с учреждениями Минздрава, информацией о состоянии здоровья человека не получится злоупотреблять. Ведь, чтобы выдать "белый билет", нужно зайти в электронную систему и проверить всю информацию о лечении", — говорит Фокусу Максимов.

Фокус подробно разбирал влияние масштабных проверок ВВК и реформирования системы в статье За подделку диагноза — на допрос: к чему приведут проверки ВВК .

Также Фокус выяснял, почему судебные тяжбы — не повод для отсрочки от мобилизации и как наказывают уклонистов в военное время.