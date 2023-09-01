За подделку диагноза - на допрос: к чему приведут проверки ВВК

Власти считают, что значительная часть справок с отметкой "не годен" к прохождению военной службы — фальсификации. А те, кому их выдали — участники коррупционных схем. Фокус выяснил, усилят ли проверки ВВК мобилизацию.

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Президент Украины Владимир Зеленский 30 августа провел заседание СНБО, посвященное военно-врачебным комиссиям. Выслушав рапорты представителей МВД, СБУ и ГБР о нарушениях в работе ВВК, президент распорядился проверить все решения о непригодности и инвалидности, которые были приняты после начала полномасштабного вторжения, на предмет их законности.

Следом за президентом в Верховной Раде пообещали до конца года завершить реформу ВВК, которая стартовала в начале 2023 года и должна сделать прохождение комиссии удобным для тех, кто в этом действительно нуждается.

Справки могут аннулировать

По словам адвоката Евгения Зурнаджи фактически, если призывника ловят на улице и привозят в ТЦК, шанс получить отсрочку по состоянию здоровья сводится к нулю, ведь комиссия не намерена углубляться в диагнозы военнообязанных. Поэтому отметки "не годен" — либо результат "везения" призывника, который сумел собрать все необходимые справки, подтверждающие диагноз, и предъявить их ВВК (хотя и это не гарантирует получение отсрочки), либо — речь идет о коррупции.

"Я несколько раз при сопровождении людей, видел, как проходят военно-врачебные комиссии. В одном кабинете сидят пять врачей. К ним запускают по три-четыре человека сразу. Каждый врач спрашивает: "вы здоровы, жалобы есть?" Если нет — ставят печатку. Таким образом призывник за 5-7 минут проходит каждого специалиста, а всю комиссию — приблизительно за полчаса. Если человек говорит, что у него есть проблемы со здоровьем, но подтверждающих документов нет, его признают "годным", потому что есть регламент и нет желания тратить время на диагностику. У меня был случай, когда человека с ВИЧ четыре врача признали годным, а пятый попросил показать справки от семейного врача, после чего все равно поставил печать "годен"", — говорит Фокусу Зурнаджи.

Если ВВК выдали "белый билет", но при этом медистории нет, и человек не может документально подтвердить свой диагноз, это свидетельствует о том, что был факт коррупции.

По словам адвоката, правоохранители после масштабных проверок решений ВВК могут начать уголовное производство и вызвать на допрос тех, кому врачи поставили отметку "не годен".

Чтобы военнообязанного снять с военного учета, нужны серьезные основания, говорит Фокусу адвокат Николай Максимов. Не только сам факт наличия болезни, но и то, как эта болезнь влияет на работоспособность призывника. Если ВВК выдали "белый билет", но при этом медистории нет, и человек не может документально подтвердить свой диагноз, это свидетельствует о том, что был факт коррупции.

"Даже когда комиссии выдают фиктивные "белые билеты", они нередко вносят в реестр информацию об амбулаторном лечении, сдаче анализов, поэтому если документов, подтверждающих диагноз нет, решение ВВК точно фальшивое", — отмечает Максимов.

Однако, по словам экспертов, в этом случае доказать, что человек содействовал коррупции практически невозможно. Правоохранители могут привлечь к ответственности сотрудников ВВК за превышение служебных обязанностей, а человеку с фальшивым "белым билетом" предложат повторно пройти ВВК.

"Власти могут принять постановление или внести изменения в законодательство и отправить всех, кто не может подтвердить диагноз, дающий право на "белый билет", на повторные комиссии. Но нужно понимать, что многие военнообязанные с отметкой "не годен" уже за границей. И не думаю, что они вернутся", — добавляет Зурнаджи.

ВВК и так редко учитывают диагнозы военнообязанных, и если процент решений "не годен" снизится до нуля, это тоже может стать поводом для проверок.

Проверки не изменят систему

Масштабные проверки ВВК могут привести к тому, что редкая удача получить отсрочку совсем сведется на нет. Врачи просто будут бояться выносить решения о том, что человек не годен к прохождению военной службы, чтобы лишний раз не привлекать внимание правоохранителей, считает Максимов.

При этом Зурнаджи отмечает, что ВВК и так редко учитывают диагнозы военнообязанных, и если процент решений "не годен" снизится до нуля, это тоже может стать поводом для проверок.

"Люди болеют раком, у кого-то удалена селезенка, проблемы с почками. Такого военнообязанного отправят на службу, а он в первый же день погибнет. Если в месяц из 1000 человек "белый билет" получают 10 (из них условно три реальных, семь — за деньги), ВВК сохранят эту нагрузку, чтобы не привлекать лишнего внимания", — говорит эксперт.

Сегодня военнообязанные, которые не согласны с решением ВВК, могут его обжаловать. Это единственный способ доказать свое право на отсрочку. Однако судебные тяжбы не останавливают процесс мобилизации, ведь наличие отметки "годен" или "ограниченно годен" дает право военкоматам сразу направить человека в часть.

"Суды могут определить, было ли допущено нарушение во время прохождения комиссии, то есть процедурные моменты. Но суд не может установить пригодность человека к прохождению военной службы. После решения суда, как правило, должны провести повторную ВВК. Если не годен, легче и быстрее уволить человека со службы, чем признать, что процедура мобилизации проходила с нарушениями" — объясняет Фокусу юрист Кристина Ковцун.

Пока врачи сидят в ТЦК — возможности "договориться" ограничены, но если комиссии будут в обычных клиника — всегда найдется знакомый врач, кого можно попросить "с натяжкой" поставить диагноз.

Реформа ВВК, которая тянется с начала 2023 года, могла бы улучшить систему и снизить количество случаев, когда военнообязанных отправляют на фронт без учета реального состояния здоровья. В частности, попытки власти перенести военно-врачебные комиссии в гражданские учреждения могут повлиять на этот процесс.

"Если ВВК будут не в ТЦК, а в государственных клиниках, у призывников будет больше времени на прохождения комиссии, что увеличит качество поставленных диагнозов. Это уже не будет 30-минутный забег по пяти столам, а реальное прохождение врачей. Другой вопрос — появится больше простора для маневров. Пока врачи сидят в ТЦК — возможности "договориться" ограничены, но если комиссии будут в обычных клиника — всегда найдется знакомый врач, кого можно попросить "с натяжкой" поставить диагноз. Так что вопрос открытый: усилит это мобилизацию, или наоборот?" — резюмирует Зурнаджи.

Максимов добавляет, что цифровизация ВВК могла бы снизить уровень коррупции и улучшить качество работы военно-врачебных комиссий.

"Если ВВК будет работать в связке с учреждениями Минздрава, информацией о состояние здоровья человека не получится злоупотреблять. Ведь, чтобы выдать "белый билет", нужно зайти в электронную систему и проверить всю информацию о лечении", — говорит эксперт.

Ранее Фокус писал о том, что суд в Полтавской области оправдал военнообязанного, который уклонялся от призыва. Эксперты считают, что это нонсенс. Ведь в последнее время судебные решения в отношении уклонистов стали еще жестче.

Напомним военные просят мобилизовать дополнительные резервы. Последняя озвученная ими цифра — 500 тысяч человек за полгода. Эксперты считают, что ресурс есть, но ТЦК и ВВК не справятся с такой нагрузкой.