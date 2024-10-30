Ужесточение мобилизации в Украине: адвокат рассказал, что изменится для мужчин

По словам Романа Симутина, у представителей правоохранительных органов будет больше информации о потенциальных призывниках, в том числе о гражданах, которые нарушают правила воинского учета.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация и в ближайшее время могут усилить выявление нарушителей законодательства и правил воинского учета. Адвокат Роман Симутин в комментарии "ТСН" рассказал, как нововведения могут затронуть каждого военнообязанного.

ТЦК смогут обмениваться данными с рядом правоохранительных структур и даже спецслужбами. У них есть больше методов по поиску тех, кто игнорирует требования законодательства, о чем сообщал министр обороны Рустем Умеров.

"Теперь территориальные центры комплектования, СБУ, разведывательные органы и Нацполиция будут обмениваться данными через электронную систему. Это позволит правоохранителям быстро и эффективно получать информацию о нарушителях и доставлять их в ТЦК или в соответствующие органы", — писал глава украинского оборонного ведомства.

Адвокат Роман Симутин в свою очередь отметил, что были случаи, когда даже те, кто обновил данные, приходили оповещения о том, что были выявлены определенные нарушения. Теперь же этот факт будет фактически отображаться в планшете представителя правоохранительных органов, который будет проверять документы гражданина.

"Также это может сократить период передачи данных об ограничении в праве управлением транспортом. Теперь все это может быть очень быстро", — заявлял Роман Симутин.

Также возможны ситуации, продолжает эксперт, когда человека останавливают на нарушение правил дорожного движения и проверяют по специальным базам, не нарушил ли тот еще правила воинского учета.

Обновление необходимо для того, чтобы у сотрудников правоохранительных структур было больше информации о лице, которое они остановили.

"Можно говорить об усилении мобилизации. Появляются формальные основания выражать требование о задержании. Но это требование ничем не подкреплено, а большинство людей не осведомлены, не понимают, что является доказательством, а что нет", — резюмировал Роман Симутин.

Напомним, 25 октября сообщалось, что эксперт спрогнозировал возможное усиление призыва в Украине в ходе всеобщей мобилизации. По словам Петра Черника, никто, кроме украинцев, не победит россиян, поэтому государство должно проводить мобилизацию и увеличивать численность собственной армии.