Посилення мобілізації в Україні: адвокат розповів, що зміниться для чоловіків

За словами Романа Сімутіна, у представників правоохоронних органів буде більше інформації про потенційних призовників, зокрема про громадян, які порушують правила військового обліку.

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В Україні триває загальна мобілізація і найближчим часом можуть посилити виявлення порушників законодавства та правил військового обліку. Адвокат Роман Сімутін у коментарі "ТСН" розповів, як нововведення можуть торкнутися кожного військовозобов'язаного.

ТЦК зможуть обмінюватися даними з низкою правоохоронних структур і навіть спецслужбами. У них є більше методів щодо пошуку тих, хто ігнорує вимоги законодавства, про що повідомляв міністр оборони Рустем Умєров.

"Тепер територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему. Це дасть змогу правоохоронцям швидко та ефективно отримувати інформацію про порушників і доправляти їх до ТЦК або у відповідні органи", — писав очільник українського оборонного відомства.

Адвокат Роман Сімутін зі свого боку зазначив, що були випадки, коли навіть ті, хто оновив дані, отримували сповіщення про те, що було виявлено певні порушення. Тепер же цей факт відображатиметься в планшеті представника правоохоронних органів, який перевірятиме документи громадянина.

"Також це може скоротити період передання даних про обмеження у праві керуванням транспортом. Тепер усе це може бути дуже швидко", — заявляв Роман Сімутін.

Також можливі ситуації, продовжує експерт, коли людину зупиняють за порушення правил дорожнього руху і перевіряють за спеціальними базами, чи не порушила та ще й правила військового обліку.

Оновлення необхідне для того, щоб у співробітників правоохоронних структур було більше інформації про особу, яку вони зупинили.

"Можна говорити про посилення мобілізації. З'являються формальні підстави висловлювати вимогу про затримання. Але ця вимога нічим не підкріплена, а більшість людей не обізнані, не розуміють, що є доказом, а що ні", — резюмував Роман Сімутін.

Нагадаємо, 25 жовтня повідомлялося, що експерт спрогнозував можливе посилення призову в Україні під час загальної мобілізації. За словами Петра Черника, ніхто, окрім українців, не переможе росіян, тому держава має проводити мобілізацію та збільшувати чисельність власної армії.