За підробку діагнозу — на допит: до чого призведуть перевірки ВЛК

Влада вважає, що значна частина довідок із позначкою "не придатний" до проходження військової служби — фальсифікації. А ті, кому їх видали — учасники корупційних схем. Фокус з'ясував, чи посилять перевірки ВЛК мобілізацію.

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Президент України Володимир Зеленський 30 серпня провів засідання РНБО, присвячене військово-лікарським комісіям. Вислухавши рапорти представників МВС, СБУ та ДБР щодо порушень у роботі ВЛК, президент розпорядився перевірити всі рішення про непридатність та інвалідність, які було ухвалено після початку повномасштабного вторгнення, на предмет їхньої законності.

Слідом за президентом у Верховній Раді пообіцяли до кінця року завершити реформу ВЛК, яка стартувала на початку 2023 року і має зробити проходження комісії зручним для тих, хто цього справді потребує.

Довідки можуть анулювати

За словами адвоката Євгена Зурнаджі, фактично, якщо призовника ловлять на вулиці і привозять до ТЦК, шанс отримати відстрочку за станом здоров'я зводиться до нуля, адже комісія не має наміру заглиблюватися в діагнози військовозобов'язаних. Тож відмітки "не придатний" — або результат "везіння" призовника, який зумів зібрати всі необхідні довідки, що підтверджують діагноз, і пред'явити їх ВЛК (хоча і це не гарантує отримання відстрочки), або — йдеться про корупцію.

"Я кілька разів під час супроводу людей, бачив, як проходять військово-лікарські комісії. В одному кабінеті сидять п'ять лікарів. До них запускають по три-чотири людини одразу. Кожен лікар запитує: "ви здорові, скарги є?". Якщо ні — ставлять печатку. Так призовник за 5-7 хвилин проходить кожного фахівця, а всю комісію — приблизно за пів години. Якщо людина каже, що в неї є проблеми зі здоров'ям, але підтверджувальних документів немає, її визнають "придатною", бо є регламент і немає бажання витрачати час на діагностику. У мене був випадок, коли людину з ВІЛ чотири лікарі визнали придатною, а п'ятий попросив показати довідки від сімейного лікаря, після чого однаково поставив печатку "придатний"", — каже Фокусу Зурнаджі.

Якщо ВЛК видали "білий квиток", але при цьому медисторії немає, і людина не може документально підтвердити свій діагноз, це свідчить про те, що був факт корупції.

За словами адвоката, правоохоронці після масштабних перевірок рішень ВЛК можуть розпочати кримінальне провадження і викликати на допит тих, кому лікарі поставили позначку "не придатний".

Щоб військовозобов'язаного зняти з військового обліку, потрібні серйозні підстави, каже Фокусу адвокат Микола Максимов. Не тільки сам факт наявності хвороби, а й те, як ця хвороба впливає на працездатність призовника. Якщо ВЛК видали "білий квиток", але при цьому медисторії немає, і людина не може документально підтвердити свій діагноз, це свідчить про те, що був факт корупції.

"Навіть коли комісії видають фіктивні "білі квитки", вони нерідко вносять до реєстру інформацію про амбулаторне лікування, здачу аналізів, тож якщо документів, що підтверджують діагноз, немає, рішення ВЛК точно фальшиве", — зазначає Максимов.

Однак, за словами експертів, у цьому випадку довести, що людина сприяла корупції практично неможливо. Правоохоронці можуть притягнути до відповідальності співробітників ВЛК за перевищення службових обов'язків, а людині з фальшивим "білим квитком" запропонують повторно пройти ВЛК.

"Влада може ухвалити постанову або внести зміни до законодавства і відправити всіх, хто не може підтвердити діагноз, що дає право на "білий квиток", на повторні комісії. Але потрібно розуміти, що багато військовозобов'язаних із позначкою "не придатний" уже за кордоном. І не думаю, що вони повернуться", — додає Зурнаджі.

ВЛК і так рідко враховують діагнози військовозобов'язаних, і якщо відсоток рішень "не придатний" знизиться до нуля, це теж може стати приводом для перевірок.

Перевірки не змінять систему

Масштабні перевірки ВЛК можуть призвести до того, що рідкісна удача отримати відстрочку зовсім зведеться нанівець. Лікарі просто боятимуться виносити рішення про те, що людина не придатна до проходження військової служби, щоб зайвий раз не привертати увагу правоохоронців, вважає Максимов.

При цьому Зурнаджі зазначає, що ВЛК і так рідко враховують діагнози військовозобов'язаних, і якщо відсоток рішень "не придатний" знизиться до нуля, це теж може стати приводом для перевірок.

"Люди хворіють на рак, у когось видалена селезінка, проблеми з нирками. Такого військовозобов'язаного відправлять на службу, а він у перший же день загине. Якщо на місяць із 1000 осіб "білий квиток" отримують 10 (із них умовно три реальних, сім — за гроші), ВЛК збережуть це навантаження, щоб не привертати зайвої уваги", — каже експерт.

Сьогодні військовозобов'язані, які не згодні з рішенням ВЛК, можуть його оскаржити. Це єдиний спосіб довести своє право на відстрочку. Однак судові тяжби не зупиняють процес мобілізації, адже наявність відмітки "придатний" або "обмежено придатний" дає право військкоматам одразу скерувати людину в частину.

"Суди можуть визначити, чи було допущено порушення під час проходження комісії, тобто процедурні моменти. Але суд не може встановити придатність людини до проходження військової служби. Після рішення суду, як правило, мають провести повторну ВЛК. Якщо не придатний, легше і швидше звільнити людину зі служби, ніж визнати, що процедура мобілізації проходила з порушеннями", — пояснює Фокусу юрист Христина Ковцун.

Поки лікарі сидять у ТЦК — можливості "домовитися" обмежені, але якщо комісії будуть у звичайних клініках — завжди знайдеться знайомий лікар, кого можна попросити "з натяжкою" поставити діагноз.

Реформа ВЛК, яка тягнеться від початку 2023 року, могла б покращити систему та знизити кількість випадків, коли військовозобов'язаних відправляють на фронт без урахування реального стану здоров'я. Зокрема, спроби влади перенести військово-лікарські комісії до цивільних установ можуть вплинути на цей процес.

"Якщо ВЛК будуть не в ТЦК, а в державних клініках, у призовників буде більше часу на проходження комісії, що збільшить якість поставлених діагнозів. Це вже не буде 30-хвилинний забіг по п'яти столах, а реальне проходження лікарів. Інше питання — з'явиться більше простору для маневрів. Поки лікарі сидять у ТЦК — можливості "домовитися" обмежені, але якщо комісії будуть у звичайних клініках — завжди знайдеться знайомий лікар, кого можна попросити "з натяжкою" поставити діагноз. Тож питання відкрите: посилить це мобілізацію, чи навпаки?" — резюмує Зурнаджі.

Максимов додає, що цифровізація ВЛК могла б знизити рівень корупції та поліпшити якість роботи військово-лікарських комісій.

"Якщо ВЛК працюватиме у зв'язці з установами МОЗ, інформацією про стан здоров'я людини не вийде зловживати. Адже, щоб видати "білий квиток", потрібно зайти в електронну систему і перевірити всю інформацію про лікування", — каже експерт.

Раніше Фокус писав про те, що суд у Полтавській області виправдав військовозобов'язаного, який ухилявся від призову. Експерти вважають, що це нонсенс. Адже останнім часом судові рішення щодо ухилянтів стали ще жорсткішими.

Нагадаємо, військові просять мобілізувати додаткові резерви. Остання озвучена ними цифра — 500 тисяч осіб за півроку. Експерти вважають, що ресурс є, але ТЦК і ВЛК не впораються з таким навантаженням.