Судебные тяжбы - не повод для отсрочки: как наказывают уклонистов во время мобилизации

Суд в Полтавской области оправдал военнообязанного, который уклонялся от призыва. Эксперты считают, что такие решения нонсенсом. В последнее время судебные решения в отношении уклонистов стали еще жестче.

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Зиньковский суд в Полтавской области признал невиновным мужчину, которого обвиняли по статье 336 УК Украины (уклонение от призыва во время мобилизации). Из материалов дела известно, что сотрудники ТЦК отправили ему две повестки о необходимости явится для прохождения службы — сначала в январе, затем в марте 2023 года. Мужчина оба раза проигнорировал вызов военкомов, хотя его предупредили об уголовной ответственности за уклонение от призыва. Во время судебного заседания он сказал, что ВВК ошибочно поставили отметку "годен", так как не учли у него плоскостопие, поэтому он не явился в ТЦК.

Суд вынес решение, ссылаясь, в том числе на то, что следствие не предоставило оригинал повестки или расписки о ее получении, а также приказ об объявленной всеобщей мобилизации и информацию о пребывании военнообязанного на учете или копии заключения ВВК.

Во время действия военного положения, подобные решения — нонсенс. Фокус попросил эксперта объяснить, как в действительности наказывают тех, кто уклоняется от призыва.

Тенденция меняется

Уклонистов редко оправдывают, говорит Фокусу адвокат Олег Леонтьев. Примерно в 70% случаях те, кто проходят по 336 статье УК Украины, получают условные сроки — суд выносит решение о наказании в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком. Однако в последнее время тенденция изменилась.

"Видимо, поступило указания, и суды стали чаще выносить решения о реальных сроках. Но что можно сказать точно: решение судьи Зиньковского суда в Полтавской области — большое исключение, и наверняка будет апелляция", — отмечает Леонтьев.

Условный срок статье "уклонение от призыва" не означает, что уклонист получает отсрочку от мобилизации. После решения суда ему могут направить повестку, и после прохождения военно-врачебной комиссии, если признают военнообязанного годным для прохождения службы в армии, направить в военную часть.

"В связи с изменениями нормативных актов после решения суда человека с условным сроком могут мобилизовать, и отмечаться он будет у командира части. То есть фактически человек хотел уклониться от мобилизации, а получил и меру наказания, и службу в армию", — добавляет эксперт.

Смягчающие обстоятельства

Леонтьев отмечает, что максимальный реальный срок за уклонения от мобилизации — пять лет лишения свободы. Однако суд при рассмотрении дел учитывает смягчающие обстоятельства: семейное положение подсудимого, состояние его здоровья, и другие факторы, из-за которых военнообязанный нарушил закон, уклоняясь от призыва. Чаще всего в таких случаях речь идет о трех годах лишения свободы, как это недавно произошел в Тернопольской области. Суд признал мужчину виновным по 336 статье УК Украины и назначил срок в виде трех лет лишения свободы. Подсудимый во время рассмотрения дела сказал, что психологически не был готов служить, по этой причине не явился в ТЦК после прохождения военно-врачебной комиссии.

Нередко причина, по которой военнообязанный не является в территориальный центр комплектования и становится уклонистом — нарушения со стороны военкоматов или военно-врачебных комиссий. Эксперты не раз говорили, что есть случаи, когда ТЦК не принимают документы, подтверждающие право на отсрочку, а ВВК ставят отметку "годен" без учета реального состояния здоровья призывника. Оспорить нарушения со стороны ТЦК или ВВК — нелегкий процесс. При этом судебные тяжбы не становятся законным основанием для отсрочки от мобилизации.

"У нас в государстве нет органа, который осуществляет анализ соблюдения законов. То есть эффективной правовой защиты при нарушении законов со стороны ТЦК нет. Есть номинальный способ — оспорить решение. Если человек считает, что во время мобилизации было нарушение закона, он должен обратиться в суд и ждать от 3 месяцев до года и больше, пока рассмотрят дело. В это время он проходит службу", — добавляет адвокат.

Напомним, в Украине могут усилить мобилизацию. По мнению экспертов, пополнить ряды ВСУ стоит полицейскими, работниками налоговой службы и территориальных центров комплектования. Кроме того, под усиленную мобилизацию могут попасть "новые" студенты и аспиранты.

При этом мобилизация в перспективе может коснуться и народных деутатов. Подобный законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде. Перед этим замглавы оборонного комитета ВР Егор Чернев говорил, что, в случае реальной угрозы потерять государственность, правильное решение каждого мужчины — защищать свою страну. Нардеп также отмечал, что "депутатские брони" не должны распространяться на их детей и родственников.