"Нужно ухаживать за огородом": под Тернополем мужчина получил срок за отказ от мобилизации

По информации следствия, уклонист объяснял свои действия тем, что он "психологически не готов" к тому, чтобы нести службу. В результате суд вынес ему приговор в виде трех лет лишения свободы.

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В Тернопольской области мужчина получил срок за то, что отказался от мобилизации, так как "оказался психологически не готов". Об этом сообщает пресс-служба местной областной прокуратуры 10 августа.

Украинца приговорили к трем годам лишения свободы. Свое решение не посещать ТЦК после прохождения медкомиссии он обосновал тем, что попросту не готов служить, у него нет семьи, а также тем, что ему нужно "ухаживать за огородом".

Решение было принято Лановецким районным судом и это третий случай в области за время действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Житель села Печорна состоял на учете в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и был признан военнообязанным. После начала войны он даже прошел медицинский осмотр, но после вручения повестки он не явился в ТЦК.

"На суде обвиняемый свою вину признал в том, что он прошел врачебную комиссию, получил повестку, однако, по его словам, в военкомат не явился, потому что не имеет семьи и не видит оснований идти воевать. А также имеет огород, домашних животных и переживает за свое хозяйство, психологически не готов к несению службы", – говорится в сообщении.

Приговор в виде трех лет лишения свободы еще не вступил в законную силу.

Напомним, 10 августа сообщалось, что в ВСУ могут забрать еще сотни тысяч людей. Директор благотворительного фонда "Повернись живим" Тарас Чмут отметил, что Украина является большой страной, а потому ей не подходит маленькая армия, а бойцам ВСУ нужна ротация регулярно.