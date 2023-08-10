Мобилизация в Украине: в ВСУ могут забрать еще сотни тысяч людей, — Чмут (видео)

По словам главы фонда "Повернись живим" Тараса Чмута, Украина является большой страной, а потому ей не подходит маленькая армия.

Related video

В Украине придется мобилизовать еще сотни тысяч людей. Об этом заявил глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в интервью "РБК-Украина".

По его словам, военнослужащие, которые находятся в окопах уже год или даже больше, должны восстановиться. А их придется кем-то заменить. Поэтому придется мобилизовать еще больше людей.

"Люди, которые год-полтора года в окопах на передовой, физиологически нуждаются в восстановлении. А чтобы это сделать, их нужно в этих окопах кем-то заменить. А это сотни тысяч людей, которых придется мобилизовать", — сказал Чмут.

По его словам, Украина безвозвратно или из-за ранений потеряла большое количество людей, которые были подготовлены, мотивированы и имели за плечами боевой опыт. Места этих бойцов занимают менее подготовленные военнослужащие, которые взяли в руки оружие не так давно.

"Украина – большая страна и будет большой страной, и нам не подходит маленькая армия. Математически нельзя поставить одного солдата на 5 км территории", — отметил Чмут.

Он также заявил, что измениться ситуация может только в том случае, если в России произойдет что-то непредвиденное. Например, умрет глава Кремля Владимир Путин. Или же Украина каким-то образом получит ядерное оружие.

"Если все будет идти таким образом как сейчас… Уже полтора года, может, еще полтора года, это уже будет три. А до этого было восемь. Вот три по три – можем так перейти в вялотекущую войну на десятилетия", — отметил Чмут.

Чмут заявил, что мобилизовать придется еще сотни тысяч украинцев

Ранее сообщалось, какие существуют волны призыва и кого из украинцев могут забрать в армию. Так, всего есть четыре волны мобилизации и во время действия каждой повестки должны выдаваться лишь определенной категории граждан. Во время четвертой — призываются абсолютно все мужчины.

Также напомним, что в Минцифры придумали, как усилить войска Украины. Беспилотники стали эффективнее артиллерии на поле боя, поэтому нужно увеличить их производство и организовать операторов, считает вице-премьер Михаил Федоров.