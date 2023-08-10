"Нужна технологическая мобилизация": в Минцифры придумали, как усилить войска Украины

Беспилотники стали эффективнее артиллерии на поле боя, поэтому нужно увеличить их производство и организовать операторов, считает вице-премьер Михаил Федоров.

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Операторов беспилотных летальных аппаратов должны выделить в отдельный род войск, так как в российско-украинской войне они показывают высокую эффективность. Такое мнение озвучил вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров во время своего выступления на технологической конференции.

По мнению Федорова, операторы беспилотников в полномасштабной войне России с Украиной показали очень высокую эффективность и по успешности выполнения боевых задач в современных реалиях обогнали даже артиллеристов. Это стало возможно благодаря тому, что дроны работают точечно. Также опыт применения именно беспилотных летальных аппаратов можно проще масштабировать, в отличие от остальных видов оружия.

Политик обратил внимание на то, что всего лишь через год после начала полномасштабного нападения России на Украину дроны для Вооруженных сил Украины могут теперь продавать 40 компаний. А до конца 2023 года, по словам главы профильного министерства, их будет уже 60.

Также Федоров заявил, что Украине необходима новая мобилизация:

"Нам нужна технологическая мобилизация. Мобилизовать весь технологический потенциал в пользу Сил обороны. Среди многих известных айтишников есть те, которые развернули невероятные конвейеры производства и производят тысячи БПЛА каждый месяц".

Напомним, 17 июля Михаил Федоров раскрыл, как усилят ВСУ. По его словам, операторы БПЛА, кроме украинских беспилотников, также получат 53 пикапа, чтобы перевозить тяжелые аппараты и быстро менять позиции.

Кроме того глава профильного министерства высказал свое мнение о том, что Россия нарастила производство ударных БПЛА "Ланцет". По словам Федорова, какую бы новую или усовершенствованную старую модель беспилотника не выпустил российский военно-промышленный комплекс, Украина всегда найдет чем ответить. Но для этого необходимо уже сейчас не стоять на месте, а развивать производство отечественных беспилотных летальных аппаратов.