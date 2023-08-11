"Потрібно доглядати за городом": під Тернополем чоловік отримав термін за відмову від мобілізації

За інформацією слідства, ухилянт пояснював свої дії тим, що він "психологічно не готовий" до того, щоб нести службу. У результаті суд виніс йому вирок у вигляді трьох років позбавлення волі.

Related video

У Тернопільській області чоловік отримав строк за те, що відмовився від мобілізації, оскільки "виявився психологічно не готовим". Про це повідомляє пресслужба місцевої обласної прокуратури 10 серпня.

Українця засудили до трьох років позбавлення волі. Своє рішення не відвідувати ТЦК після проходження медкомісії він обґрунтував тим, що просто не готовий служити, у нього немає сім'ї, а також тим, що йому потрібно "доглядати за городом".

Рішення ухвалив Лановецький районний суд і це третій випадок в області за час дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Житель села Печорна перебував на обліку в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) і був визнаний військовозобов'язаним. Після початку війни він навіть пройшов медичний огляд, але після вручення повістки він не з'явився в ТЦК.

"На суді обвинувачений свою провину визнав у тому, що він пройшов лікарську комісію, отримав повістку, однак, за його словами, до військкомату не з'явився, бо не має сім'ї та не бачить підстав іти воювати. А також має город, домашніх тварин і переживає за своє господарство, психологічно не готовий до несення служби", — йдеться в повідомленні.

Вирок у вигляді трьох років позбавлення волі ще не набув законної сили.

Нагадаємо, 10 серпня повідомлялося, що до ЗСУ можуть забрати ще сотні тисяч людей. Директор благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут зазначив, що Україна є великою країною, а тому їй не підходить маленька армія, а бійцям ЗСУ потрібна ротація регулярно.