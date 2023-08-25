Аспиранты и "новые" студенты на очереди: кого могут призвать под усиленную мобилизацию

Юристы рассказали Фокусу, как сотрудники ТЦК "аннулируют" отсрочки аспирантам и тем, у кого на содержании находится родственник с инвалидность.

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На какие только уловки не пойдут военкомы и сотрудники ВВК, чтобы выполнить план по мобилизации.

Адвокат в сфере военного законодательства Олег Леонтьев рассказывал Фокусу случай из своей практики, когда мужчину с одним пальцем на руке признали годным.

"У человека на правой руке был только один большой палец. Врач-ортопед, полковник медицинской службы в военном госпитале в западном регионе дал заключение, что рука с одним пальцем функционирует, потерь работоспособности нет, и человек полностью годен к военной службе", — говорит Леонтьев.

Этот случай демонстрирует и "пробелы" в законе и то, как ВВК выносят решения без учета реального здоровья призывника. Но есть и "скрытые хитрости" военкомов, к которым они прибегают по отношению к аспирантам и людям на содержании которых, находятся родственники с инвалидностью.

Например, аспирантов заставляют предъявлять документы которые априори не существуют.

"Уже есть случаи среди моих клиентов, когда военкоматы требовали огромное количество дополнительных документов, доказывающих право военнообязанного на отсрочку. Например, у аспиранта требовали студенческий билет, хотя у аспирантов такого документа нет, а также письменные отчеты о сдаче сессий. Если военнообязанный не может предъявить документы по запросу военкомата, его направляют на военно-врачебную комиссию и после этого вручают мобилизационное распоряжение, что якобы человек не успел оформить отсрочку", — говорит Фокусу военный юрист Николая Максимов.

Что касается людей, ухаживающих за родственником с инвалидностью, тут военкоматы могут искаженно преподносить закон, дающий военнообязанным право на отсрочку.

Юрист приводит случай, который не так давно случился на практике: мужчина ухаживает за отцом со второй группой инвалидности. Но в военкомате отказали ему предоставить отсрочку от призыва, так как в семье есть еще взрослая дочь, способная ухаживать за родственником. Правда есть один нюанс: эта самая дочь находится в России и не собирается в Украину к отцу с инвалидностью. Фактически за мужчиной может ухаживать лишь его сын, но военкомы решил его мобилизовать.

"Работоспособный человек, согласно закону, обязан содержать своих родителей. И в военкомате говорят: "пусть сестра возвращается, а ее брат, который по факту содержит отца с инвалидностью, идет на фронт". Другой случай — у человека инвалидность, его супруг или супруга по состоянию здоровья не может его содержать, но документов, которые это подтверждают, нет. У них есть взрослый сын, который ухаживает за родственником с инвалидностью. Но ему не дают отсрочку, потому что по документам в семье есть другой работоспособный человек", — продолжает Максимов.

По словам юриста, если парламент решит усилить мобилизацию, могут быть пересмотрены нормы предоставляющие отсрочку от службы определенной категории студентов. Например, начнут призывать тех, кто получает второе или третье образование после 30 лет и поступал в учебные заведения в 2022 году после введения военного положения.

"Первые категории, кто потенциально могли бы попасть под законодательные изменения, это студенты 40-45 лет, которые в 2022 году решили получить второе или третье образование", — говорит Максимов.

Подробнее о том, как, по мнению военкоматов, "спорные" отсрочки могут быть отменены, читайте в тексте Фокуса "Уловки военкоматов: как мобилизуют тех, кто имеет право на отсрочки".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, планируется ли ускорение мобилизационных мероприятий и действительно ли "будут служить все". Зеленский не дал прямого ответа, однако отметил, что по поводу усиления мобилизации в Украине к нему обращалось военное командование.