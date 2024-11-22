"Время пришло": Алина Михайлова о мобилизации, демобилизации и "бусификации" (видео)

В Украине закрыты границы для того, чтобы удержать мужчин для будущей мобилизации, прозвучало в интервью медика Алины Михайловой. Она предположила, что у президента где-то лежит соответствующий план.

Граждане, которых насильно мобилизуют в ряды ВСУ из-под условного Дворца спорта, никогда не попали бы в армию другим способом. Поэтому не плохо, что они пополняют войска хотя бы таким путем, поскольку в ближайшее время не предвидится, что в Украине появится "миллион" американских солдат. О своем отношении к мобилизации, демобилизации и насильственному призыву руководитель медицинской службы "Ульф" Первого отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" им. Дмитрия Коцюбайло 3 ОШБр Алина Михайлова рассказала в интервью ТСН.

Мобилизация в Украине — комментарий Алины Михавловой см. с 36:12

Михайлова объяснила, что и дальше настаивает на том, что воевать будут все украинцы. Она заметила, что было бы действительно неплохо, если бы из США прилетели вертолеты, наполненные "миллионом" американских военных. Впрочем, такого не произойдет, поэтому вся надежда на украинскую нацию, слышно на видео.

"Все, на кого можем надеяться, это только на себя и на свою страну. На народ, потому что он не нация, а потому что он народ, надеяться пока не удается. Но мы постоянно говорим, "Слава нации! Смерть врагам" Только вся нация — она здесь, в этих посадках, в этих надувных лодках на Крынках", — сказала она.

Медик также рассказала, как оценивает граждан, которых "бусифицировали" (то есть насильно хватали на улицах и мобилизовали) и которые боятся, что "их посылают на смерть". По ее словам, бойцы Третьей штурмовой с такого типа военными встречаются в случаях, когда к ним присоединяют "приданные" подразделения. Никто из подобных мужчин не пошел бы в армию добровольцем и для них единственный путь — именно эта "бусификация". Таких мужчин задерживают, например, возле Дворца спорта после концерта "Океана Эльзы", и это хорошо, потому что от мобилизации другим путем они откупились.

"Я не скажу, что это какие-то супер плохие люди. На самом деле, с них смеются, с бусифицированных. Так происходит только потому, что кто-то где-то не имеет возможности просто откупиться, а на самом деле в этой стране должны быть бусифицированы абсолютно все", — заявила медик.

Алина сказала несколько слов о демобилизации, мобилизации и закрытых границах. Она считает, что отсутствие демобилизации и страх того, что люди уйдут с фронта, не является "победной стратегией". По ее мнению, границы закрыты потому, что где-то "на столе у президента" лежит настоящий план мобилизации и таким способом держат тех, кого в будущем все же призовут в армию.

"Мне кажется, что где-то лежит подписанный президентом какой-то план тайный и тотальный. Хочу сказать, что время уже настало и пора всех мобилизовать", — подытожила Михайлова.

Отметим, ранее Фокус писал о других заявлениях Алины Михайловой. Например, в январе 2024 года медик рассказала, в каких именно людях больше всего нуждались в тот момент Силы обороны. По ее словам, подразделение искало финансиста-бухгалтера и даже слесаря-электрика.

Напоминаем, 19 ноября сестра Дмитрия Коцюбайло Александра рассказала о своем отношении к уклонистам от мобилизации.