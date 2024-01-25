"Воевать будут все": Алина Михайлова рассказала, в ком нуждаются ВСУ (видео)

Сейчас наблюдается дефицит кадровых военных. В частности, не хватает офицеров младшего офицерского состава, командиров, водителей, командиров роты, рассказала руководитель медицинской службы "Ульф" Алина Михайлова.

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Руководитель медицинской службы "Ульф" Первого отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" им. Дмитрия Коцюбайло Алина Михайлова заявила, что все строят воевать. Об этом она сообщила в интервью "ТСН.ua".

"Все эти истории, что там кто-то не хочет идти в армию, все будут воевать. Хочешь ты этого, не хочешь ты этого. Просто нужно смириться с тем, что каждый сегодня призывного возраста, даже непризывного возраста", — сказала Алина Михайлова.

Она отметила, что в ее батальоне проводится мобилизация, есть много анкет 20-21-летних ребят, даже есть 18-летние, которые только школу закончили. Михайлова отметила, что пока у граждан есть возможность выбрать, с кем те хотят воевать, в частности батальон, подразделение, рота, где, как вы понимаете, есть какой-то стержень идеальности, ценность ваша, как человека.

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В батальон "Волки Да Винчи" сейчас нужно много бухгалтеров, но их не могут найти.

"Нам нужны финансисты. Мне нужен вообще слесарь-электрик для того, чтобы мне машины там ремонтировать. Этот человек не будет воевать. Он не пойдет на фронт. Я говорю за свой батальон, я не знаю, как в других отделах, но элементарно такие гражданские должности, абсолютно их сегодня не найдешь нигде", — рассказала она.

Михайлова отметила, что на сегодня наблюдается дефицит кадровых военных. По ее словам, если спросить у офицера, кого ему не хватает, он, конечно, скажет пехоты, но также не хватает офицеров младшего офицерского состава, командиров, водителей, командиров роты. Кадрового резерва нет и не было. В частности, часть из людей уже погибла или ранена, поэтому они не вернутся в военные, тогда как других офицеров негде брать. Зато относительно солдатских и сержантских должностей, на комплект подразделений более 50%.

"Да, воевать будут все. И ты сейчас должен готовиться, выбрать подразделение, идти в ТЦК, давать бумажки, вступать, проходить КМБ и готовиться. Ну то есть других вариантов нет и не будет. Ну есть другой вариант, что мы тогда проиграем войну, — добавили она.

Напомним, 22 января майор ВСУ Максим Жорин заявил, что по мобилизации в Украине создают шоу, в котором также участие принимает Россия. По его словам, сейчас много внимания уделяют вопросу призыва.

Ранее экс-судья Конституционного суда Виктор Шишкин рассказал, что украинских мужчин, которые выехали за границу, не лишат гражданства. Поскольку гражданство можно изменить только по собственному желанию.