Мобилизация в Украине: кому нужно стать на воинский учет за границей

Если граждане Украины выехали за границу на более чем 3 месяца, то им нужно в течение 7 дней с момента прибытия на новое место временного пребывания стать на учет.

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После полномасштабного вторжения РФ в Украине действует всеобщая мобилизация, в связи с чем все военнообязанные должны стать на учет в военкоматы. В том числе, это касается и тех, кто выехал за границу. Об этом говорится в материале издания "РБК-Украина".

Кто должен становиться на воинский учет

В случае, если граждане Украины покидают страну и находятся за границей более трех месяцев, они обязаны в течение 7 дней с момента возвращения на новое место временного пребывания зарегистрироваться. Это правило распространяется на призывников, военнообязанных и резервистов. Так, стать на учет обязаны:

призывники в возрасте от 16 до 27 лет

военнообязанные и резервисты, пока не достигшие предельного возраста пребывания в запасе

женщины от 18 до 60 лет с медицинским образованием

женщины от 18 до 60 лет, добровольно служащие в рядах армии

Где становиться на воинский учет за границей

Граждане Украины, проживающие за границей, имеют возможность пройти воинский учет через дипломатические учреждения, осуществляющие консульский учет. Важно отметить, что такие учреждения не обладают правом выдачи повесток, следовательно, их функция ограничивается лишь военным учетом.

В случае если призывник, военнообязанный или резервист не явится в заграничное дипломатическое учреждение Украины в течение 7 дней для включения в воинский учет, он нарушит установленные правила, что подпадает под ответственность в соответствии с Порядком, предусматривающим штраф от 30 до 50 тысяч гривен в соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В случае повторного нарушения в течение года предусмотрено наложение штрафа в размере от 50 до 100 тысяч гривен в соответствии с установленными правилами.

Ранее сообщалось, что в Украине во время мобилизации определенные предприятия могут забронировать своих работников от призыва. Также существует категория мужчин, которая не может быть забронирована несмотря на работу в важной организации.