Мобилизация в Украине: кого из мужчин запрещено бронировать от призыва в 2024 году

Для бронирования работодатель должен предоставить подробное объяснение, каким образом его предприятие задействовано в поддержке национальной экономики или обеспечении ВСУ. Его работникам выдается выписка, подтверждающая отсрочку.

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В Украине работодатели определенных предприятий могут забронировать своих работников от мобилизации. Издание "РБК-Украина" рассказало, кого это касается.

Для того, чтобы забронировать работника работодатель должен подать предложение в военную администрацию с обоснованием необходимости бронирования. В частности, нужно предоставить подробное объяснение, каким образом предприятие участвует в поддержке национальной экономики или обеспечении ВСУ.

В результате органы власти согласовывают соответствующее предложение с военными, после чего его подают в Министерство экономики, которое и принимает окончательное решение. После этого его направляют в Минобороны и орган, подавший соответствующее предложение. В свою очередь Генштаб передает информацию в ТЦК и СП, которые берут военнообязанных на специальный учет. Также забронированным мужчинам выдают выписку, подтверждающую отсрочку.

Кто из мужчин подлежит бронированию

Согласно статье 25 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" забронировать от мобилизации могут мужчин, которые работают:

в органах государственной власти и местного самоуправления;

на предприятиях, учреждениях и организациях, имеющих мобилизационные задания;

на предприятиях, учреждениях и организациях, которые производят товары (работы и услуги) для ВСУ и других военных формирований;

на критически важных предприятиях, учреждениях и организациях.

Кто из мужчин не подлежит бронированию

Есть категория граждан, которая не подлежит бронированию от мобилизации несмотря на работу на важных предприятиях. В частности, забронировать не могут мужчин, которые имеют право на отсрочку согласно статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Речь идет о лицах с инвалидностью, многодетных родителей, родителей-одиночек, родителей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, нардепов, студентов, работников сферы образования и тому подобное.

Напомним, Государственная служба занятости может трудоустраивать мужчин в Вооруженные силы Украины. Граждане самостоятельно будут выбирать специальности и подразделения для службы.

Ранее сообщалось, что предприятия оборонно-промышленного комплекса могут бронировать работников без ограничений по количеству и без учета уровня дефицитности военной специальности.