"Это не украинцы": сестра Коцюбайла об уклонистах и подготовке молодежи к мобилизации (видео)

Украинцы, которые отказываются воевать, потом все равно окажутся в армии, но не в армии Украины, а в рядах войск страны-оккупанта, считает сестра Дмитрия Коцюбайло. Девушка пошла в ВСУ и не понимает людей, которые не поступают так же.

Александра Коцюбайло, младшая сестра Героя Украины Дмитрия Коюцбайло, критически высказалась относительно граждан, которые сбежали из страны во время войны и не имели для этого серьезных оснований. Она предлагает молодежи начать подготовку к мобилизации и называет граждан, которые уклоняются от службы, "не украинцами". О позиции относительно уклонистов и мобилизации Александра рассказала во время интервью "Армия ТВ".

Мобилизация в Украине — сестра Коцюбайло Александра об уклонистах см. с 37:23

Александра объяснила, что пришла в ВСУ, потому что чувствовала долг перед Украиной. Военнослужащая сравнила государство с матерью, которая сначала многое дает ребенку, а потом ребенок должен почувствовать ответственность и отдать долг. Она не понимает уклонистов — людей, которые отказываются действовать по ее примеру. По мнению сестры "Да Винчи", те, кто сейчас не идет в ВСУ, не понимают, что потом им придется воевать в армии страны-агрессора.

"Ты просто убегаешь и ты просто оставляешь свою маму на произвол судьбы, когда ей нужна помощь. Ты или воюешь на стороне Украины, изгоняя захватчика, или на стороне захватчика, когда он уже оккупирует территории: тебе тогда придется воевать на стороне захватчика, захватывать другие страны", — заявила Александра.

Также сестра Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла вспомнила о некоторых украинцах, среди прочего — и молодежи до 25 лет, которые во время войны пытаются остаться в стороне. Такие люди, например, посреди Киева включают русскую музыку и не реагируют на замечания. Кроме того, некоторые вообще выехали и причина выезда — вовсе не потеря дома от удара ВС РФ. По словам Александры, таких людей не следует считать украинцами. А молодежи, по ее мнению, следует уже сейчас начинать готовиться к будущему приобщению к армии.

"Кто-то выехал вообще и сейчас до сих пор считает себя украинцем. Выехал не потому, что так сложились обстоятельства: дом потеряли, — а просто выехали и сидят там. Так это для меня не украинцы", — слышно на видео.

Отметим, в сентябре 2024 года стало известно, что сестра Дмитрия Коцюбайло, который в 27 лет погиб на российско-украинской войне, подписала контракт и пошла воевать в 1 штурмовом батальоне Третьей отдельной штурмовой бригады. На фото, которое Александра опубликовала в соцсети, видно, что она в военной форме едет в вагоне поезда.

Напоминаем, 19 ноября украинский политик и основатель "Братства" Дмитрий Корчинский критически высказался о попытке заменить системы мобилизации системой рекрутинга.