"Вже в тих бійницях інші стяги": Залужный почтил память Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло

Ко дню рождения Героя Украины Дмитрия Коцюбайло в Донецкой области открыли стелу в его честь. В отдельном батальоне "Волки Да Винчи" объяснили, что именно там Дмитрий воевал против российского захватчика с 2014 года до 2023 года. Экс-глава ВСУ написал о воине щемящее сообщение.

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В пятницу, 1 ноября, командиру батальона "Волки да Винчи" Дмитрию Коцюбайло, который погиб в битве за Бахмут 7 марта 2023 года, должно было исполниться 29 лет. Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный трогательно почтил память Героя Украины в день его рождения.

"Яка печаль, що я не зможу тебе сьогодні в обіймах міцно обплести.

Бо вже сурма печальну ноту свою зіграла, і салюти,

на мить покинувши багнети, віддали вже прощальні звуки.

І ти пішов… Спустіли наші душі, з очей пішла надія та іскра.

І згасло полумʼя в бійниці, а з ним і віра теж пішла.

Хтось підхопив жердину стяга, що вже торкнувся до землі,

хтось ще кричав: давайте разом, ми ж зможемо, ми не одні…

Але салют вже стих, засохли сльози, забулись рани бойові.

Вже в тих бійницях інші стяги і страшні погляди чужі.

І дух, що тіло рвав до бою, все більше тягне до журби…

Але Ти був. Твоя стежина, від Бога в душі нам прийшла.

Ми інші всі, бо в нас палає — твоє тепло, твоя душа.

Ти будеш далі жити з нами, а ми з тобою у душі.

Твоє тепло хай не згасає, у всіх, хто хоче боротьби.

З днем народження, Дмитро", — написал Залужный.

Кроме того, экс-главнокомандующий ВСУ поделился общей фотографией с погибшим воином.

Валерий Залужный и Дмитрий Коцюбайло Фото: Валерий Залужный / Facebook

1 ноября отдельный батальон "Волки Да Винчи" сообщил об открытии в Донецкой области стелы в честь легендарного командира и проводника Дмитрия Коцюбайло. Ее создал украинский художник Саша Комяхов.

"Установление этого мемориала именно в этом регионе имеет глубокое символическое значение, ведь именно здесь Дмитрий воевал против российского захватчика с 2014 года до 2023 года, когда героически погиб, защищая Украину", — говорится в сообщении батальона.

В Донецкой области открыли стелу в честь Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло Фото: Отдельный батальон Волки да Винчи В Донецкой области открыли стелу в честь Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло Фото: Отдельный батальон Волки да Винчи

Напомним, 1 ноября Бурштынский городской совет сообщил о смерти младшего брата Дмитрия Коцюбайло. Ивану было 27 лет.

12 сентября стало известно, что младшая сестра Дмитрия Коцюбайло, Александра, подписала контракт с отдельным штурмовым батальоном "Волки да Винчи".