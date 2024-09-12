"Коцюбайло снова в подразделении": младшая сестра "Да Винчи" подписала контракт с ВСУ (фото)

Александра Коцюбайло будет служить в штурмовом батальоне, который создал легендарный "Да Винчи".

Related video

Младшая сестра Дмитрия Коцюбайло, Александра, подписала контракт с 1-м отдельным штурмовым батальоном имени своего брата, "Волки Да Винчи". Об этом сообщила журналистка издания "Цензор" Виолетта Кирток.

Начальник штаба и командир первой отдельной штурмовой бригады, отметила она, сделали все, чтобы девушка стала в строй того самого батальона, который создал Дмитрий, и командуя которым, погиб.

"Ну что ж. Коцюбайло снова в подразделении", — написала журналистка.

Александра Коцюбайло Фото: Violetta Kirtoka

Также она выложила фото, на котором сестра Дмитрия едет в поезде, одетая в военную форму.

Командир батальона "Волки Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта 2023 года в боях под Бахмутом Донецкой области. Он получил осколочное ранение в шею и медики оказались бессильными. Герою Украины было 27 лет.

10 марта в Киеве состоялось прощание с легендарным "Да Винчи" и туда пришли сотни горожан, а также президент Владимир Зеленский.

Ночью 20 июня 2024 года был устроен погром на могилах трех погибших защитников Украины — Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи"), Андрея Пильщикова ("Джус") и Павла Петриченко. В тот же день городская прокуратура заявила о задержании 60-летней женщины, которую подозревают в надругательстве над могилами военных. Следствие считало, что у задержанной расстройства психического здоровья.

Стоит напомнить, что в январе 2024 года Сергей Филимонов, руководитель медицинской службы "Ульф" Алина Михайлова, рота "Гонор" и отдельные группы бойцов штурмового батальона "Да Винчи" им. Дмитрия Коцюбайло перевелись в 59 ОМПБр, создав там батальон им. В то же время 67 ОМБР "ДУК" продолжил выполнять боевые задачи под командованием заместителя "Да Винчи" майора Юрия Капустяка. То есть существуют два отдельных батальона им. Дмитрия Коцюбайло.