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Военный Фокус Российско-украинская война

Неизвестные устроили погром на могилах Джуса, Да Винчи и Петриченко в Киеве (видео)

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Фото: Волки Да Винчи | Могила Михаила Коцюбайло "Да Винчи"

Родные бойцов призвали правоохранителей обеспечить охраной парк Аскольдова могила, где похоронены бойцы.

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Ночью 20 июня неизвестные устроили погромы на могилах трех погибших защитников Украины — Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи), Андрея Пильщикова (Джус) и Павла Петриченко. Видео с поврежденными местами захоронений украинских Героев опубликовала руководитель медицинской службы 1-го ОШБ "Волки Да Винчи" Алина Михайлова.

"На могилах погибших воинов — Да Винчи, Джуса, Петриченко — сегодня ночью сделали разром", — сообщила она.

Алина Михайлова добавила, что семьи и друзья погибших Героев это восстановят, а тех, кто это сделал, найдут и накажут.

Она также призвала правоохранителей обеспечить охраной парк Аскольдова могила, где похоронены бойцы.

"Я обращалась год назад. Обращаюсь и сейчас", — сказала Михайлова.

Напомним, что беременная украинка Лейла Крупа хотела узнать пол будущего ребенка вместе со своим мужем, который некоторое время назад погиб на фронте. В результате она смогла устроить гендер-пати на его могиле.

В Черновцах впервые за время полномасштабного российского вторжения похоронили военных в братской могиле. 16 бойцов ВСУ погибли во время авианалета в марте 2022 года в Людвиновке Киевской области. Украинские и зарубежные эксперты идентифицировали 16 из 19 погибших военных.