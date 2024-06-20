Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Невідомі влаштували погром на могилах Джуса, Да Вінчі і Петриченка в Києві (відео)

новини києва, могила да вінчи, михайло коцюбайло, аліна михайлова, джус, петриченко
Фото: Вовки Да Вiнчi | Могила Михайла Коцюбайла "Да Вінчі"

Рідні бійців закликали правоохоронців забезпечити охороною парк Аскольдова могила, де поховані бійці.

Related video

Уночі 20 червня невідомі влаштували погроми на могилах трьох загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Андрія Пільщикова (Джус) та Павла Петриченка. Відео з пошкодженими місцями поховань українських Героїв опублікувала керівниця медичної служби 1-го ОШБ "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова.

"На могилах загиблих воїнів — Да Вінчі, Джуса, Петриченка — сьогодні вночі зробили розром", — повідомила вона.

Аліна Михайлова додала, що сімʼї та друзі загиблих Героїв це відновлять, а тих, хто це зробив, знайдуть і покарають.

Вона також закликала правоохоронців забезпечити охороною парк Аскольдова могила, де поховані бійці.

"Я зверталась рік тому. Звертаюсь і зараз", – сказала Михайлова.

Нагадаємо, що вагітна українка Лейла Крупа хотіла дізнатися стать майбутньої дитини разом зі своїм чоловіком, який деякий час тому загинув на фронті. У результаті вона змогла влаштувати гендер-паті на його могилі.

У Чернівцях уперше за час повномасштабного російського вторгнення поховали військових у братській могилі. 16 бійців ЗСУ загинули під час авіанальоту в березні 2022 року в Людвинівці Київської області. Українські та закордонні експерти ідентифікували 16 із 19 загиблих військових.