Невідомі влаштували погром на могилах Джуса, Да Вінчі і Петриченка в Києві (відео)

Рідні бійців закликали правоохоронців забезпечити охороною парк Аскольдова могила, де поховані бійці.

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Уночі 20 червня невідомі влаштували погроми на могилах трьох загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Андрія Пільщикова (Джус) та Павла Петриченка. Відео з пошкодженими місцями поховань українських Героїв опублікувала керівниця медичної служби 1-го ОШБ "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова.

"На могилах загиблих воїнів — Да Вінчі, Джуса, Петриченка — сьогодні вночі зробили розром", — повідомила вона.

Аліна Михайлова додала, що сімʼї та друзі загиблих Героїв це відновлять, а тих, хто це зробив, знайдуть і покарають.

Вона також закликала правоохоронців забезпечити охороною парк Аскольдова могила, де поховані бійці.

"Я зверталась рік тому. Звертаюсь і зараз", – сказала Михайлова.

Нагадаємо, що вагітна українка Лейла Крупа хотіла дізнатися стать майбутньої дитини разом зі своїм чоловіком, який деякий час тому загинув на фронті. У результаті вона змогла влаштувати гендер-паті на його могилі.

У Чернівцях уперше за час повномасштабного російського вторгнення поховали військових у братській могилі. 16 бійців ЗСУ загинули під час авіанальоту в березні 2022 року в Людвинівці Київської області. Українські та закордонні експерти ідентифікували 16 із 19 загиблих військових.