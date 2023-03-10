Пришли сотни горожан и президент: в Киеве прощаются с легендарным "Да Винчи" (видео, фото)

Премьер-министр Финляндии Санна Марин, приехавшая с официальным визитом, почтила память погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также пришел проститься с "Да Винчи".

Related video

Сотни людей собрались в пятницу, 10 марта, на Майдане в Киеве для прощания с погибшим Героем Украины, командиром спецподразделения "Волки Да Винчи" Дмитрием "Да Винчи" Коцюбайло. Об этом передает корреспондент Фокуса с места событий.

Церемония прощания с погибшим под Бахмутом украинским защитником началась в 12:00 с панихиды в Михайловском златоверхом соборе столицы, сообщило агентство "Укринформ". На богослужение в церковь собралось около 300 людей.

Отдать дань уважения погибшему герою пришли президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндии Санна Марин, приехавшая в Украину с официальным визитом.

Они возложили цветы к гробу с телом Коцюбайло.

После этого желающие попрощаться с "Да Винчи" переместились на Майдан Незалежності.

Гроб с телом покойного из собора до площади сопровождал почетный караул. Люди на Майдане встретили погибшего героя на коленях.

В церемонии прощания также приняли участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, мэр Киева Виталий Кличко и глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Дмитрия Коцюбайло похоронят сегодня в Киеве.

Накануне, 9 марта, с погибшим защитником попрощались в его родном селе Бовшив Ивано-Франвской области. Там почтить память героя пришли сотни людей — односельчане, родственники и побратимы. В самом селе и в населенных пунктах поблизости жители массово выходили на дорогу, становились на колени, провожая погибшего.

Напомним, Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта под Бахмутом. Боец получил смертельное ранение в шею. Украинскому защитнику было всего 27 лет.

Бойцы 1-го ОМБ в составе 67-й ОМБр ВСУ "Волки Да Винчи" показали кадры уничтожения российских оккупационных сил на Бахмутском направлении.