"Волки Да Винчи" показали кадры метких ударов по ВС РФ под Бахмутом после смерти их лидера
По словам нардепа Юрия Мисягина, мало кому из россиян удалось выжить после атаки украинских защитников.
Бойцы 1-го ОМБ в составе 67-й ОМБр ВСУ "Волки Да Винчи" показали кадры уничтожения российских оккупационных сил на Бахмутском направлении. Соответствующее видео в пятницу, 10 марта, опубликовал нардеп Юрий Мисягин в своем телеграм-канале.
По словам нардепа, боевые действия имели место на территории лесного питомника возле села Богдановка Бахмутского района Донецкой области.
На кадрах видно, что завидев украинский беспилотник, оккупанты поспешно пытаются спрятаться в одноэтажном здании. Причем они так спешили, что лезли через окно. Однако это их не спало — точные удары украинских защитников настигли россиян.
Под Бахмутом погиб Герой Украины "Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло
Напомним, 7 марта стало известно, что на фронте погиб командир 1 ОМБ "Волки Да Винчи" ДУК "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи". По словам экс-нардепа Борислава Березы, причиной гибели "Да Винчи" стало осколочное ранение в шею, которое защитник Украины получил в ходе боевых действий под Бахмутом.
В тот же день, 7 марта, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил гибель бойца. Глава государства отметил, что Дмитрий Коцюбайло был одним из самых молодых героев Украины, который с 2014 года защищал Украину.
8 марта журналисты Константин и Влада Либеровы показали последние фото погибшего под Бахмутом Дмитрия Коцюбайло и рассказали о последних минутах жизни героя.
Писатель и музыкант Сергей Жадан поделился воспоминаниями о совместной службе с Дмитирием. По его словам, уже в 2015 году Да Винчи был легендой среди украинских бойцов.
Напомним, 9 марта в селе Бовшив Ивано-Франковской области сотни земляков пришли попрощаться с павшим героем Дмитрием Коцюбайло. Бойца похоронят в Киеве 10 марта.