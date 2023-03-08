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Военный Фокус Российско-украинская война

Появились последние фото погибшего Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи"

Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи", ВСУ, солдат, фото
Фото: libkos/Instagram | Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи"

По словам журналистов, Да Винчи получил ранение при обстреле прямо на их глазах.

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Украинские журналисты Константин и Влада Либеровы показали последние фотографии погибшего под Бахмутом Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи". Снимки с украинским военным они опубликовали в Instagram.

"Это произошло у нас на глазах. Обстрел. Ты сказал нам остаться в укрытии. Взрывы, много взрывов. Через минуту крики: Медика! Медика! Да Винчи!" — говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что видели, как не так давно Дмитрий "Да Винчи" вел за собой людей на штурм вражеских позиций, а также тушил горящий танк с полным боекомлпектом.

"Герой Украины. Лучший из лучших. Воин. Друг. Легенда", — сказано в подписи к фото.

Дмитрий Коцюбайло, Да Винчи, ВСУ, фото Fullscreen
Последние фото с Дмитрием Коцюбайло
Дмитрий Коцюбайло, Да Винчи, ВСУ, фото Fullscreen
Последние фото с Дмитрием Коцюбайло
Дмитрий Коцюбайло, Да Винчи, ВСУ, фото Fullscreen
Последние фото с Дмитрием Коцюбайло
Дмитрий Коцюбайло, Да Винчи, ВСУ, фото Fullscreen
Последние фото с Дмитрием Коцюбайло
Дмитрий Коцюбайло, Да Винчи, ВСУ, фото Fullscreen
Последние фото с Дмитрием Коцюбайло
Последние фото с Дмитрием Коцюбайло Fullscreen
Последние фото с Дмитрием Коцюбайло
Дмитрий Коцюбайло, Да Винчи, ВСУ, фото Fullscreen
Последние фото с Дмитрием Коцюбайло
Дмитрий Коцюбайло, Да Винчи, ВСУ, фото Fullscreen
Последние фото с Дмитрием Коцюбайло
Фото: libkos/Instagram
Дмитрий Коцюбайло, Да Винчи, ВСУ, фото Fullscreen
Последние фото с Дмитрием Коцюбайло
Дмитрий Коцюбайло, Да Винчи, ВСУ, фото
Дмитрий Коцюбайло, Да Винчи, ВСУ, фото
Дмитрий Коцюбайло, Да Винчи, ВСУ, фото
Дмитрий Коцюбайло, Да Винчи, ВСУ, фото
Дмитрий Коцюбайло, Да Винчи, ВСУ, фото
Последние фото с Дмитрием Коцюбайло
Дмитрий Коцюбайло, Да Винчи, ВСУ, фото
Дмитрий Коцюбайло, Да Винчи, ВСУ, фото
Дмитрий Коцюбайло, Да Винчи, ВСУ, фото

Напомним, что в борьбе с российской агрессией погиб командир 1 ОМБ "Волки Да Винчи" ДУК "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи". В ходе боевых действий на Донбассе боец получил сильное ранение в шею. Экс-нардеп Борислав Береза отметил, что врачи оказались бессильными.

Затем Зеленский подтвердил гибель "Да Винчи" под Бахмутом. В своем новом обращении президент призвал граждан хранить память о молодом Герое Украины и поблагодарил военных 67 бригады за героизм.

Глава государства отметил, что Дмитрий был одним из самых молодых героев Украины, который с 2014 года защищал украинскую независимость и достоинство народа Украины.