Появились последние фото погибшего Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи"
По словам журналистов, Да Винчи получил ранение при обстреле прямо на их глазах.
Украинские журналисты Константин и Влада Либеровы показали последние фотографии погибшего под Бахмутом Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи". Снимки с украинским военным они опубликовали в Instagram.
"Это произошло у нас на глазах. Обстрел. Ты сказал нам остаться в укрытии. Взрывы, много взрывов. Через минуту крики: Медика! Медика! Да Винчи!" — говорится в сообщении.
Журналисты отметили, что видели, как не так давно Дмитрий "Да Винчи" вел за собой людей на штурм вражеских позиций, а также тушил горящий танк с полным боекомлпектом.
"Герой Украины. Лучший из лучших. Воин. Друг. Легенда", — сказано в подписи к фото.
Напомним, что в борьбе с российской агрессией погиб командир 1 ОМБ "Волки Да Винчи" ДУК "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи". В ходе боевых действий на Донбассе боец получил сильное ранение в шею. Экс-нардеп Борислав Береза отметил, что врачи оказались бессильными.
Затем Зеленский подтвердил гибель "Да Винчи" под Бахмутом. В своем новом обращении президент призвал граждан хранить память о молодом Герое Украины и поблагодарил военных 67 бригады за героизм.
Глава государства отметил, что Дмитрий был одним из самых молодых героев Украины, который с 2014 года защищал украинскую независимость и достоинство народа Украины.