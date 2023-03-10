"Вовки Да Вінчі" показали кадри влучних ударів по ЗС РФ під Бахмутом після смерті їхнього лідера

За словами нардепа Юрія Мисягіна, мало кому з росіян удалося вижити після атаки українських захисників.

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Бійці 1-го ОМБ у складі 67-ї ОМБр ЗСУ "Вовки Да Вінчі" показали кадри знищення російських окупаційних сил на Бахмутському напрямку. Відповідне відео у п'ятницю, 10 березня, опублікував нардеп Юрій Мисягін у своєму телеграм-каналі.

За словами нардепа, бойові дії мали місце на території лісового розплідника біля села Богданівка Бахмутського району Донецької області.

На кадрах видно, що побачивши український безпілотник, окупанти швидко намагаються сховатися в одноповерховій будівлі. І вони так поспішали, що лізли через вікно. Однак це їх не врятувало — точні удари українських захисників наздогнали росіян.

Під Бахмутом загинув Герой України "Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло

Нагадаємо, 7 березня стало відомо, що на фронті загинув командир 1 ОМБ "Вовки Да Вінчі" ДУК "Правий сектор" Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі". За словами екснардепа Борислава Берези, причиною загибелі "Да Вінчі" стало осколкове поранення у шию, яке захисник України отримав у ході бойових дій під Бахмутом.

Того ж дня, 7 березня, президент України Володимир Зеленський підтвердив загибель бійця. Глава держави зазначив, що Дмитро Коцюбайло був одним із наймолодших героїв України, який з 2014 року захищав Україну.

8 березня журналісти Костянтин та Влада Ліберови показали останні фото загиблого під Бахмутом Дмитра Коцюбайло та розповіли про останні хвилини життя героя.

Письменник та музикант Сергій Жадан поділився спогадами про спільну службу з Дмитром. За його словами, вже у 2015 році Да Вінчі був легендою серед українських бійців.

Нагадаємо, 9 березня в селі Бовшів Івано-Франківської області сотні земляків прийшли попрощатися з полеглим героєм Дмитром Коцюбайлом. Бійця поховають у Києві 10 березня.