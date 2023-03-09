На Прикарпатті сотні людей прийшли віддати шану Герою України "Да Вінчі" Коцюбайлу (відео)

Український захисник зазнав смертельного поранення 7 березня, обороняючи Бахмут від російських загарбників. Прощання з ним відбулося у його рідному селі в Івано-Франківській області.

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У селі Бовшів Івано-Франківської області з захисником попрощалися земляки. У Telegram-"Телеграф" 9 березня опублікував відео з місця події.

Віддати шану прийшли сотні людей — односельчан, родичів, побратимів. На шляху воїна на колінах зустрічали жителі й сусідніх сіл.

Фото: Бабель

У п'ятницю, 10 березня, "Да Вінчі" поховають у Києві. Місце та час похорону оголосять згодом.

Дмитро Коцюбайло виконував обов'язки наймолодшого командира 1-ї штурмової роти ДУК "Правий сектор" та чинного командира 1-ї ОМБ "Вовки Да Вінчі". На його смерть відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що для Дмитра розпочалася не 24 лютого, а ще дев’ять років тому. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади назавжди викарбував себе в історії України. Керівник держави заявив, що Героя України пам'ятатимуть покоління.

Дмитро Коцюбайло – уродженець Івано-Франківської області. На фронт він пішов у 2014 році. Тоді йому було лише коли йому було лише 18 років. Після участі у Революції Гідності хлопець приєднався до "Правого сектору" та вирушив захищати Донеччину і Луганщину від російських загарбників. Брав участь у боях за Покровськ, Піски, Карлівку та Савур-Могилу. Того ж року поблизу Донецька зазнав тяжкого поранення — в обличчя прилетів уламок снаряда, вибивши зуб та розірвавши губу, другий уламок перебив ключицю. Після лікування одразу ж повернувся до строю та знову боронив Україну.

Нагадаємо, колишній народний депутат Верховної ради Борислав Береза підтвердив інформацію щодо загибелі Дмитра Коцюбайла. Він розповів подробиці трагедії. З його слів, причиною загибелі "Да Вінчі" виявилося осколкове поранення в шию, яке боєць отримав у ході бойових дій під Бахмутом у Донецькій області. Медики виявилися безсилими.

Письменник Сергій Жадан пригадав, наскільки важливим "Да Вінчі" був на фронті. Журналіст познайомився з бійцем в Авдіївці. З його слів, Герой України уособлював "Епічну історичну постать — глибоку, виразну, цілісну". Усі, хто чув про легендарного бійця, вмить ставали серйознішими.