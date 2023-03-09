На Прикарпатье сотни людей пришли отдать честь Герою Украины "Да Винчи" Коцюбайлу (видео)

Украинский защитник получил смертельное ранение 7 марта, защищая Бахмут от российских захватчиков. Прощание с ним прошло в его родном селе в Ивано-Франковской области.

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В селе Бовшив Ивано-Франковской области с защитником простились земляки. В Telegram-"Телеграф" 9 марта опубликовал видео с места события.

Почтить пришли сотни людей — односельчан, родственников, собратьев. По пути воина на коленях встречали жители и соседних сел.

Фото: Бабель

В пятницу, 10 марта, "Да Винчи" похоронят в Киеве. Место и время похорон объявят позже.

Дмитрий Коцюбайло исполнял обязанности младшего командира 1-й штурмовой роты ГУК "Правый сектор" и действующего командира 1-й ОМБ "Волки Да Винчи". На его смерть отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что для Дмитрия война началась не 24 февраля, а еще девять лет назад. Боец 67-й отдельной механизированной бригады навсегда сохранил себя в истории Украины. Глава государства заявил, что Героя Украины будут помнить поколение.

Дмитрий Коцюбайло – уроженец Ивано-Франковской области. На фронт он ушел в 2014 году. Тогда ему было только когда ему было всего 18 лет. После участия в Революции Достоинства, парень присоединился к "Правому сектору" и отправился защищать Донетчину и Луганщину от российских захватчиков. Участвовал в боях за Покровск, Пески, Карловку и Савур-Могилу. В том же году возле Донецка получил тяжелое ранение — в лицо прилетел обломок снаряда, выбив зуб и разорвав губу, второй обломок перебил ключицу. После лечения сразу же вернулся в строй и снова защищал Украину.

Напомним, бывший народный депутат Верховной рады Борислав Береза подтвердил информацию о гибели Дмитрия Коцюбайла. Он рассказал о подробностях трагедии. По его словам, причиной гибели "Да Винчи" оказалось осколочное ранение в шею, которое боец получил в ходе боевых действий под Бахмутом в Донецкой области. Медики оказались бессильными.

Писатель Сергей Жадан вспомнил, насколько важным Да Винчи был на фронте. Журналист познакомился с бойцом в Авдеевке. По его словам, Герой Украины олицетворял "Эпическую историческую фигуру — глубокую, выразительную, целостную". Все, кто слышал о легендарном бойце, мгновенно становились серьезнее.