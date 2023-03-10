Прийшли сотні містян і президент: у Києві прощаються з легендарним "Да Вінчі" (відео, фото)

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, яка приїхала з офіційним візитом, вшанувала пам'ять загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також прийшов попрощатися з "Да Вінчі".

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Сотні людей зібралися в п'ятницю, 10 березня, на Майдані в Києві для прощання із загиблим Героєм України, командиром спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитром "Да Вінчі" Коцюбайлом. Про це повідомляє кореспондент Фокусу з місця подій.

Церемонія прощання із загиблим під Бахмутом українським захисником розпочалася о 12:00 з панахиди в Михайлівському золотоверхому соборі столиці, повідомило агентство "Укрінформ". На богослужіння до церкви зібралося близько 300 людей.

Віддати шану загиблому герою прийшли президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, яка приїхала до України з офіційним візитом.

Вони поклали квіти до труни з тілом Коцюбайла.

Після цього охочі попрощатися з "Да Вінчі" перемістилися на Майдан Незалежності.

Труну з тілом покійного із собору до площі супроводжувала почесна варта. Люди на Майдані зустріли загиблого героя на колінах.

У церемонії прощання також взяли участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, мер Києва Віталій Кличко та голова ГУР Міноборони Кирило Буданов.

Також на церемонії був присутній мер Києва Віталій Кличко.

Дмитра Коцюбайла поховають сьогодні в Києві.

Напередодні, 9 березня, із загиблим захисником попрощалися в його рідному селі Бовшів Івано-Франвської області. Там вшанувати пам'ять героя прийшли сотні людей — односельці, родичі та побратими. У самому селі та в населених пунктах поблизу мешканці масово виходили на дорогу, ставали навколішки, проводжаючи загиблого.

Нагадаємо, Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня під Бахмутом. Боєць отримав смертельне поранення в шию. Українському захиснику було лише 27 років.

Бійці 1-го ОМБ у складі 67-ї ОМБр ЗСУ "Вовки Да Вінчі" показали кадри знищення російських окупаційних сил на Бахмутському напрямку.