"Волки Да Винчи" вербуют рекрутов по-новому, но многим приходится отказывать, — WSJ

В то время как военное руководство в Киеве прибегает к усилению мобилизации, добровольческое подразделение "Волки Да Винчи" отказывает заявителям из-за сильной конкуренции среди новобранцев.

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"Не ждите, пока враг придет к тебе домой. Присоединяйся к батальону", — написано в рекламной заметке батальона "Волки Да Винчи". Кампания по вербовке новых бойцов является частью усилий по пополнению истощенных подразделений, которая происходит на фоне того, как российские войска, имея преимущество в оружии, продвигаются на востоке Украины, пишет в своем материале американская газета The Wall Street Journal.

Как объясняет издание, чтобы удержать линию фронта, Вооруженным силам Украины необходимы дополнительные силы. В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский впервые сообщил о потерях военных. По его словам, с начала полномасштабного вторжения погибла 31 тысяча человек. Однако один из депутатов на условиях анонимности рассказал, что обнародованные главой государства цифры значительно занижены по сравнению с действительным количеством погибших в войне.

Фото: Отдельный батальон Волки да Винчи

Поэтому военные подразделения, особенно добровольческие, пытаются привлечь готовых присоединиться в ряды защитников, которые опасаются, что они имеют недостаточную подготовку, получат плохих командиров или немотивированных товарищей.

У подразделения "Волки Да Винчи" тысячи подписчиков в соцсетях, где они продают "мерч", публикуют мотивационные фото и видео с патриотическими лозунгами. В итоге получили 1000 заявок на вступление, что гораздо больше, чем им нужно для полного укомплектования.

Фото: Отдельный батальон Волки да Винчи

Командир батальона Сергей Филимонов объяснил изданию, что на самом деле есть много людей, которые хотят воевать против агрессора, но стремятся предварительно выбрать именно "свое" подразделение.

Сергей Филимонов Фото: Фейсбук / Сергей Филимонов

Сейчас в подразделении уже воюют очень разные люди, скажем, менеджер по маркетингу известной европейской компании 29-летний Дмитрий Жарченко, 33-летний программист из Харькова Богдан Геращенко, менеджер киевского бара 24-летний Юрий Кульчицкий и т.п.

Волки Да Винчи Фото: Отдельный батальон Волки да Винчи

В батальон уже присоединяются молодые люди, есть и 18-летние, хотя средний возраст украинских военных составляет около 40 лет, — пишут в издании.

Как отмечают в батальоне, каждый из рекрутов проходит тщательную подготовку под руководством инструкторов с боевым опытом. Ни один из бойцов не допускается к выполнению задач, пока не будет на 100% подготовленным.

"Ведь жизнь и безопасность собратьев — наш приоритет", — говорится в сообщении.

Сейчас "Волки Да Винчи" ищут пехотинцев, артиллеристов, танкистов, водителей-механиков, боевых медиков, саперов и связистов.

Стоит напомнить, что в январе Сергей Филимонов, руководитель медицинской службы "Ульф" Алина Михайлова, рота "Гонор" и отдельные группы бойцов штурмового батальона "Да Винчи" им. Дмитрия Коцюбайло перевелись в 59 ОМПБр, создав там батальон им. Дмитрия Коцюбайло. В то же время 67 ОМБр "ДУК" продолжил выполнять боевые задачи под командованием заместителя "Да Винчи" майора Юрия Капустяка. То есть существуют два отдельных батальона им. Дмитрия Коцюбайло.

Также Фокус писал о военных бригадах, которые были самыми популярными среди украинцев по состоянию на середину января.