Третья штурмовая, "Магура" и другие: названы наиболее популярные бригады в Украине

Украинцы больше всего интересуются бригадами, которые держат линию обороны на самых горячих отрезках фронта на востоке. Среди них — бойцы Третьей штурмовой, которая воевала под Бахмутом.

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В 2023 году в украинской Википедии статью о 3 отдельной штурмовой бригаде просмотрели почти полмиллиона раз. Статья о 47 отдельной механизированной бригаде "Магура" имеет несколько меньше просмотров. Рассказы о 3 ОШБр и 47 ОМБр ВСУ — на первых местах рейтинга, созданного на портале "Армия Информ" на основе данных словацкого википедиста Dušan Kreheľ.

Рейтинговый список Dušan Kreheľ состоит из 64 страниц — его опубликовали в блоге редакторов "Вики: медиа и технологии". В документе указывается количество посещений той или иной статьи украинской Википедии в течение 2023 года.

Важно

"Война не на пару лет": в 3 ОШБр объяснили важность военных навыков для гражданских (видео)

Журналисты "Армия Информ" сгруппировали данные о просмотрах статей о бригадах ВСУ, которые интересовали посетителей информационного портала. Выяснили, что на первом месте — статья о 3 ОШБр(воевала под Бахмутом): имеет 480 939 просмотров. На втором — статья о 47 ОМБр "Магура"(освобождала Роботино Запорожской области, воюет на Луганщине): имеет 437 319 просмотров.

Статьи о других бригадах в рейтинге имеют меньшую посещаемость, свидетельствует инфографика портала:

на третьем месте — 93 отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" (230 279 просмотров);

на четвертом — 72 отдельная механизированная бригада (222 845), которая воюет в Донецкой области;

на пятом — 67 отдельная механизированная бригада (202 270).

Замыкают десятку — 95 ОДШБр (200 115), 77 ОАрМБр (194 955), спецподразделение ГУР МОУ Kraken (189 642), 5 ОШБр (176 610), 10 ОГШБр (174 872).

Википедия 2023 — тема Подразделения Фото: "Армия Информ"

Война в Украине — статьи в Википедии

Отметим, в топ 20 украинской Википедии вошли следующие наиболее читаемые статьи, касающиеся российско-украинской войны:

DeepStateMapLive, онлайн-карта боевых действий, созданная волонтерским сообществом DeepState — 812 348 посещений;

"Российское вторжение в Украину (с 2022)" — 678 632;

"Залужный Валерий Федорович" — 619 043;

"Вооруженные силы Украины" — 591 611;

"Путин Владимир Владимирович" — 546 118.

Украинская Википедия — топ-20 за 2023 год Фото: Скриншот Украинская Википедия — топ-40 за 2023 год Фото: Скриншот

Украинская Википедия — итоги 2023 года

На портале Общественной организации "Викимедиа Украина" рассказали о самых популярных статьях украинской Википедии. Указывается, что темы этих статей отражают то, что больше всего беспокоило украинцев в течение года. Например, 1,6 млн раз прочитали статью об Украине и 1,3 млн раз — о российско-украинской войне в 2022 году.

Соучредитель "Викимедиа Украина" Юрий Пероганич на портале "Детектор Медиа" опубликовал данные по посещаемости Википедии в 2023 году. Согласно его данным, украинские статьи просмотрели 1 млрд 188 млн раз — это на 100 млн больше, чем в 2022 году. Ежедневно украинские разделы информационного портала посещали почти по 10 тыс. пользователей (9 367), а общее количество статей составляет 1,3 млн — по этому показателю Украина находится на 14 месте в мире.

Украинская википедия — итоги 2023 года Фото: Детектор медиа

Напоминаем, ранее Фокус рассказывал об украинских военных, которые обороняют Украину от российских захватчиков. Например, можно почитать о командующем Сухопутными войсками Александре Сырском, который летом 2023 года отмечал 58 день рождения, или о Герое Украины Дмитрии Коцюбайло — командире взвода "Волки да Винчи", который погиб в боях под Бахмутом.