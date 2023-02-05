"Хуже, чем в Бахмуте": в ВСУ рассказали о ситуации в Угледаре (фото)

Прифронтовой город практически стерт с лица земли, но в нем остаются жить несколько сотен мирных граждан. В боях за Угледар, в отличии от Бахмута, принимают участие регулярные войска ВС РФ.

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Город Угледар в Донецкой области стал место ожесточенных боев, и практически разрушен полностью. И хоть сейчас атаки ВС РФ на город приостановились, они продолжают обстреливать его из артиллерии. О ситуации в городе рассказал "24 каналу" Евгений Назаренко – пресс-офицер 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, которая сейчас находится в Донецкой области.

По его словам российские военные ожесточенно атаковали Угледар в Донецкой области. Однако оккупанты получили достойный отпор от украинских военных и сейчас взяли паузу в атаках.

По его словам, сейчас ситуация в Угледаре и в его окрестностях стабилизировалась.

Назаренко напомнил, что россияне начали наступление на город больше недели назад.

"Оккупанты лезли на Угледар с трех сторон – довольно тупо и "в лоб". В самом Угледаре стоит 72 бригада (отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев – ред.). Они очень грамотно отработали. Россияне и в окружение попадали, и имеют кучу потерь", – рассказал Назаренко.

Российские военные пытались обойти город, однако их встретила 68 отдельная егерская бригада. Украинские военные не только выстояли, но и дали отпор оккупантам. Сейчас штурм Угледара прекратился, но не прекращаются артиллерийские обстрелы, пуст и не такие интенсивные, как прежде.

[ + – ] Угледар сильно пострадал от обстрелов ВС РФ Фото: Генштаб ВСУ

"Обстрелы города продолжаются. Однако ситуация по сравнению с той, которая была неделю назад, более-менее спокойная. Россияне стреляют, мы стреляем. Артиллерийские дуэли продолжаются, но штурмовых действий со стороны врага нет", – отметил Назаренко.

Однако сейчас тактика ВС РФ изменилась, и они воюют иначе, чем под Бахмутом. Главным образом из-за того, что в этих городах действуют разные военные подразделения.

"Если в Бахмуте действует ЧВК "Вагнера", которая бросает людей на штурм волнами – кто дойдет, тот дойдет, то у нас такого не было", — по словам Назаренко, Угледар штурмовали профессиональные российские войска, в частности. Это были:

155 отдельная бригада морской пехоты, относящаяся к Тихоокеанскому флоту России;

40 бригада морской пехоты;

воздушно-десантные войска.

Как отметил Назаренко, российские военные действовали по "советской книжке". То есть, шли в наступление на танках и БМП, с поддержкой артиллерии и авиации.

"Когда россияне поняли, что наступления не получилось, то они не продолжили тупо биться в стену украинской армии, как вагнеровцы в Бахмуте. Оккупанты взяли перерыв и сейчас сидят тихо, не штурмуют", – сказал Назаренко.

По словам военного, российские военные ездят на устаревших танках Т-62, что может свидетельствовать о том, что у них наблюдается дефицит военной техники.

"Но на определенную операцию техники и снарядов им хватает. Если взять линию фронта, штурм Угледара – это небольшая операция. Да, она важна, и на нее они нашли ту технику, которая им нужна", – отметил Назаренко.

Также у них наблюдается дефицит людей, так как недостаток военных в 155-й отдельной бригаде морской пехоты восполнялся мобилизованными. После успешной операции в Большой Новоселке, украинские военные взяли в плен четырех россиян. И оказалось, что им 18-19 лет и они родом с Камчатки.

Также по его словам, Угледар практически разрушен постоянными обстрелами с российской стороны.

"Фактически, города уже нет. Там ситуация хуже, чем даже в Бахмуте. В Угледаре вообще ничего целого нет", – рассказал Назаренко.

Несмотря на это, в городе остаются гражданские. По словам пресс-офицера, в Угледаре находится несколько сотен человек, которые отказываются уезжать.

"Возможно, кто-то не может выехать, хотя эвакуация оттуда была. Но есть среди этих людей не очень дружелюбны к Украине. Вероятно, это "ждуны", которые ждут "освободителей", – сказал Назаренко, но отметил, что они подвергают себя постоянной опасности, потому что обстрелы не прекращаются, хоть и с меньшей интенсивностью.

[ + – ] Угледар сильно пострадал от обстрелов ВС РФ Фото: Генштаб ВСУ

В целом, по словам представителя 68-й бригады, россияне в Донецкой области отошли от тактики, когда стирали населенные пункты с лица земли.

"Они стреляют по городам, но такого огневого вала, который был весной и летом 2022 года, сейчас нет. Россияне уже не могут выпускать по 60 тысяч снарядов в день, как это было в прошлом году. У них есть недостаток снарядов, и это все чувствуют", – сказал Назаренко.

В начале февраля враги продвинулись в близлежащие поселки Угледара, но украинские защитники отбросили их на предыдущие позиции. Как сообщил заместитель городского головы Угледара Максим Вербовский, враг стремится окружить город с двух сторон.

Назаренко отметил, что Угледар – это очень важная точка, потому что Угледар – это господствующая высота.

"Он действительно очень высоко стоит. Он виден с 15 километров, если солнечная погода, то Угледар с дороги виден. Это господствующая высота, и если россияне завладеют Угледаром, ВСУ придется полностью перестраивать линию обороны", — заявил Назаренко. По его словам, потеря Угледара нежелательна. "Но никто его терять и не собирается", — пошутил пресс-офицер.

Он добавил, что, кроме того, Угледар для ВСУ – стратегическая точка, потому что это плацдарм для будущего возможного контрнаступления на Бердянск, Мариуполь, и прочие населенные пункты в той стороне.