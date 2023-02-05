"Гірше, ніж у Бахмуті": у ЗСУ розповіли про ситуацію у Вугледарі (фото)

Прифронтове місто практично стерте з лиця земля, але в ньому залишаються жити кілька сотень мирних громадян. У боях за Вугледар, на відміну Бахмута, беруть участь регулярні війська ЗС РФ.

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Місто Вугледар у Донецькій області стало місцем запеклих боїв, і практично зруйноване повністю. І хоч зараз атаки ЗС РФ на місто припинилися, вони продовжують обстрілювати його з артилерії. Про ситуацію у місті розповів "24 каналу" Євген Назаренко — пресофіцер 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, яка зараз перебуває у Донецькій області.

За його словами, російські військові запекло атакували Вугледар у Донецькій області. Однак окупанти одержали гідну відсіч від українських військових і зараз узяли паузу в атаках.

За його словами, зараз ситуація у Вугледарі та на його околицях стабілізувалася.

Назаренко нагадав, що росіяни почали наступ на місто понад тиждень тому.

"Окупанти лізли на Вугледар з трьох сторін — досить тупо і "в лоб". У самому Вугледарі стоїть 72 бригада (окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців — ред.). Вони дуже грамотно відпрацювали. Росіяни і в оточення потрапляли, і мають купу втрат", — розповів Назаренко.

Російські військові намагалися обійти місто, проте їх зустріла 68-а окрема єгерська бригада. Українські військові не лише вистояли, а й дали відсіч окупантам. Зараз штурм Вугледара припинився, але не припиняються артилерійські обстріли, порожні й не такі інтенсивні, як раніше.

[ + – ] Вугледар сильно постраждав від обстрілів ЗС РФ Фото: Генштаб ЗСУ

"Обстріли міста продовжуються. Однак ситуація порівняно з тієї, яка була тиждень тому, більш-менш спокійна. Росіяни стріляють, ми стріляємо. Артилерійські дуелі продовжуються, але штурмових дій з боку ворога немає", — зазначив Назаренко.

Однак зараз тактика ЗС РФ змінилася, і вони воюють інакше, ніж під Бахмутом. Переважно через те, що в цих містах діють різні військові підрозділи.

"Якщо в Бахмуті діє ПВК "Вагнера", яка кидає людей на штурм хвилями — хто дійде, той дійде, то в нас такого не було", — за словами Назаренка, Вугледар штурмували професійні російські війська, зокрема. Це були:

155 окрема бригада морської піхоти, що належить до Тихоокеанського флоту Росії;

40 бригада морської піхоти;

повітряно-десантні війська.

Як зазначив Назаренко, російські військові діяли за "радянською книжкою". Тобто, йшли у наступ на танках та БМП, за підтримки артилерії та авіації.

"Коли росіяни зрозуміли, що наступ не вийшов, то вони не продовжили тупо битися у стіну української армії, як вагнерівці у Бахмуті. Окупанти взяли перерву й зараз сидять тихо, не штурмують", — сказав Назаренко.

За словами військового, російські військові їздять на застарілих танках Т-62, що може свідчити про те, що вони мають дефіцит військової техніки.

"Але на певну операцію техніки та снарядів їм вистачає. Якщо взяти лінію фронту, штурм Вугледара — це невелика операція. Так, вона важлива, і на неї вони знайшли ту техніку, яка їм потрібна", — зазначив Назаренко.

Також у них спостерігається дефіцит людей, оскільки нестача військових у 155-й окремій бригаді морської піхоти поповнювалась мобілізованими. Після успішної операції у Великій Новосілці українські військові взяли в полон чотирьох росіян. І з'ясувалося, що їм 18-19 років і вони родом із Камчатки.

Також, за його словами, Вугледар практично зруйнований постійними обстрілами з російського боку.

"Фактично міста вже немає. Там ситуація гірша, ніж навіть у Бахмуті. У Вугледарі взагалі нічого цілого немає", — розповів Назаренко.

Незважаючи на це, у місті залишаються цивільні. За словами пресофіцера, у Вугледарі є кілька сотень людей, які відмовляються їхати.

"Можливо, хтось не може виїхати, хоча евакуація звідти була. Але є серед цих людей не дуже дружелюбні до України. Ймовірно, це "ждуни", які чекають на "визволителів", — сказав Назаренко, але зазначив, що вони піддають себе постійній небезпеці, тому що обстріли не припиняються, хоч і з меншою інтенсивністю.

[ + – ] Вугледар сильно постраждав від обстрілів ЗС РФ Фото: Генштаб ЗСУ

Загалом, за словами представника 68-ї бригади, росіяни в Донецькій області відійшли від тактики, коли стирали населені пункти з лиця землі.

"Вони стріляють по містах, але такого вогневого валу, який був навесні та влітку 2022 року, зараз немає. Росіяни вже не можуть випускати по 60 тисяч снарядів на день, як це було в минулому році. Вони мають нестачу снарядів, і це всі відчувають", — сказав Назаренко.

На початку лютого вороги просунулися до довколишніх селищ Вугледара, але українські захисники відкинули їх на попередні позиції. Як повідомив заступник міського голови Вугледара Максим Вербовський, ворог прагне оточити місто з обох боків.

Назаренко зазначив, що Вугледар — це дуже важлива точка, тому що Вугледар — це панівна висота.

"Він справді дуже високо стоїть. Його видно з 15 кілометрів, якщо сонячна погода, то Вугледар із дороги видно. Це панівна висота, і якщо росіяни заволодіють Вугледаром, ЗСУ доведеться повністю розбудовувати лінію оборони", — заявив Назаренко. За його словами, втрата Вугледара небажана. "Але ніхто його втрачати і не збирається", — пожартував пресофіцер.

Він додав, що, крім того, Вугледар для ЗСУ — стратегічна точка, тому що це плацдарм для майбутнього можливого контрнаступу на Бердянськ, Маріуполь та інші населені пункти з того боку.