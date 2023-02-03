Армія РФ намагається оточити Вугледар із двох сторін, — заступник мера

За словами Максима Вербовського, армія РФ намагається штурмувати українські позиції з 21 січня. Вугледар зруйнований, але окупанти не просуваються вперед.

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Російські війська намагаються не прорвати оборону Вугледара, а обійти його з обох боків. Про це повідомив заступник мера міста Максим Вербовський у коментарі "Суспільному".

Із 21 січня 2023 року окупанти намагаються штурмувати українські позиції в районі Вугледара. Протягом 8 діб місто під постійним обстрілом артилерії, "Градів" і гелікоптерів. За словами Вербовського, населений пункт зруйнований, пошкоджені 100% будинків і вся інфраструктура.

"Зараз ситуація стабілізована, але важка. Бої йдуть щодня. Все під контролем Збройних сил України. До міста їм ще йти кілометрів зо два, щоб хоча б вийти на околицю міста", — заявив заступник мера.

Як зазначив Вербовський, ЗС РФ мали частковий успіх у деяких селах, але Сили оборони завдали ряду ударів, що змусило ворога відійти на колишні позиції.

Незважаючи на всю руйнацію Вугледар не залишає близько 500 людей. Поліцейські змогли евакуювати матір із трьома дітьми, але в населеному пункті все ще залишається троє людей.

Нагадаємо, 2 лютого у ЗСУ заявили, що до Вугледару прибув спецпідрозділ "СОБР" для придушення бунтів у лавах окупантів.

30 січня Генштаб доповів про повне знищення розвідроти зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.