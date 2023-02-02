На Донбас приїхав "СЗШР" для придушення бунтів серед окупантів, — полковник ЗСУ

Російські війська намагалися взяти позиції ЗСУ біля Вугледара, але отримали жорстку відсіч, після чого 10 людей з атакувальних здалися українцям у полон.

Related video

Російська влада відправила на окуповані території Донецької області спеціальні підрозділи швидкого реагування зі складу "СЗШР" Росгвардії для придушення бунту серед своїх військових. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашковський.

Він заявив, що спецназ відправили спеціально для придушення бунтів серед окупаційних військ, оскільки в них дуже низький морально-психологічний стан.

"Учора стало відомо, що на Донецькому напрямку з російського боку під'їхав підрозділ "СЗШР". Це пов'язано не зі штурмовими діями, а з морально-психологічним станом військ. Цей підрозділ прибув, щоб придушувати бунти", — сказав Дмитрашковський.

Також він розповів, що кілька днів тому група російських окупантів намагалася штурмом взяти позиції українських військових неподалік Вугледара Донецької області, але отримали жорстку відсіч.

"Після чого 10 людей з цього підрозділу здалися в полон. Досить велика кількість росіян загинула", — сказав спікер.

Нагадаємо, раніше Фокус інформував, що на території РФ полонених українських військових утримують не в спеціальних таборах, а в колоніях і СІЗО. Деякі з таких місць утримання перебувають у глибині РФ.

Крім того, Фокус раніше повідомляв, що речник Східного угруповання української армії Сергій Череватий заявив, що росіяни спробують окупувати нові українські території. Однак навряд чи їхні атаки будуть успішними, адже РФ кинула в бій свої найкращі військові частини ще на початку вторгнення, вони були знищені.