На Донбасс приехал "СОБР" для подавления бунтов среди оккупантов, — полковник ВСУ

Российские войска пытались взять позиции ВСУ возле Угледара, но получили жесткий отпор, после чего 10 человек из атакующих сдались украинцам в плен.

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Российская власть направила на оккупированные территории Донецкой области специальные подразделения быстрого реагирования из состава "СОБР" Росгвардии для подавления бунта среди своих военных. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский.

Он заявил, что спецназ направили специально для подавления бунтов среди оккупационных войск, поскольку у них очень низкое морально-психологическое состояние.

"Вчера стало известно, что на Донецком направлении с российской стороны подъехало подразделение "СОБР". Это связано не со штурмовыми действиями, а с морально-психологическим состоянием войск. Это подразделение прибыло, чтобы подавлять бунты", — сказал Дмитрашковский.

Также он рассказал, что несколько дней назад группа российских оккупантов пыталась штурмом взять позиции украинских военных недалеко от Угледара Донецкой области, но получили жесткий отпор.

"После чего 10 человек из этого подразделения сдались в плен. Достаточно большое количество россиян погибло", — сказал спикер.

Напомним, ранее Фокус информировал, что на территории РФ пленных украинских военных содержат не в специальных лагерях, а в колониях и СИЗО. Некоторые из таких мест содержания находятся в глубине РФ.

Кроме того, Фокус ранее сообщал, что спикер Восточной группировки украинской армии Сергей Череватый заявил, что россияне попробуют оккупировать новые украинские территории. Однако вряд ли их атаки будут успешными, ведь РФ бросила в бой свои лучшие воинские части еще в начале вторжения, они были уничтожены.