Россияне увозят украинских военнопленных вглубь РФ и содержат как зеков

На территории РФ пленных украинских военных содержат не в специальных лагерях, а в колониях и СИЗО. Некоторые из таких мест содержания находятся в глубине РФ.

Related video

Бывшие военнопленные рассказали Фокусу об "условиях содержания" в таких тюрьмах.

"Нам удалось собрать информацию о двадцати местах содержания на территории РФ, в которых после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года Россия содержит как украинских военнопленных, так и гражданских, — сказала в комментарии Фокусу Мария Климик, координатор правозащитной организации Медийная инициатива за права человека. — Они расположены не только возле границы с Украиной – в Белгородской, Курской, Ростовской областях, но и в глубине страны – в Волгоградской, Рязанской области. Говорят и о Тульской. Тотальное большинство опрошенных свидетельствуют о том, что при задержании и удержании военных бьют, издеваются с помощью электрического тока. Известны также случаи убийств военных в плену".

Один из бывших военнопленных рассказал о пребывании в СИЗО №2 Таганрога Ростовской области.

"Все, что можно было делать целый день, так это сидеть, но не кровати, и смотреть куда-то – но не на двери, не в окно, не на друг друга. Общаться между собой запрещено, как и ходить по камере. На память надо выучить песню "День победы", гимн России и стих о "братьях россиянах, которые нас должны простить". Все слова на стене висели", – говорит Владимир.

Он рассказал, что каждый день к пленным приходили спецназовцы. "Выводили нас в коридор, заставляли принимать положение "черепашка", приседать, при этом применяют физическую силу. Меня в первый раз ударили по ноге, и сразу сломали ногу. Я лежу, меня бьют, не верят, что получил травму. Но после даже врача нашли. Я ему, правда, сказал, что сам зацепился и упал – не хотел, чтобы мне что-то еще сломали", — продолжил он.

Напомним, по словам уполномоченной президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алены Вербицкой, Россия подтвердила, что в плену пребывают 3392 украинских военных. Об этом она сказала в интервью в конце 2022 года.