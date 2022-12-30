Сколько украинцев держит в плену Россия: омбудсмен назвала количество

По словам уполномоченной президента по правам защитников Украины, около 15 тыс. людей считаются пропавшими без вести и украинская сторона не знает, что с ними случилось.

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Россия подтвердила, что в ее плену пребывают 3392 украинских военных. Об этом рассказала уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая в интервью изданию RND.

По словам Вербицкой, в Украине с начала полномасштабного вторжения России пропали без вести 15 тысяч человек. Об их судьбе ничего не известно.

"Мы не знаем, что с ними произошло. Являются ли они также российскими военнопленными, были ли насильственно вывезены с оккупированных россией территорий или, возможно, давно убиты. Такая неопределенность особенно тяжела для родных", — отметила Вербицкая.

Кроме того, уполномоченная президента по правам военнослужащих подчеркнула, что фиксируются многочисленные нарушения Женевской конвенции по обращению с пленными со стороны оккупантов. Так, россияне отказывают Международному комитету Красного Креста в доступе к лагерям для военнопленных.

"Если сотрудники организации получают доступ, то задержанных немедленно переводят в другие лагеря: нам известны случаи, когда заключенных переводили так четыре раза", — добавила Вербицкая.

Напомним, 29 декабря в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные за неделю продвинулись на 2,5 км в направлении Кременной Луганской области. По информации Командования, в случае прорыва Силами обороны Украины на линии "Сватово-Кременная" и перенесения боевых действий ближе к Луганску значительная часть российских военных на этом участке планирует сдаться в плен.

Также 13 декабря российский телеканал "Лабытнанги ТВ" удалил опубликованное днем ранее интервью с российским военным Михаилом Радыгиным, который был освобожден из плена в Украине в рамках обмена. Мужчина рассказывал, что в плену украинская сторона соблюдала Женевскую конвенцию, обеспечивала трехразовое питание и выдавала предметы гигиены.

Напомним, в начале декабря из российского плена удалось вернуть 60 украинских военных, среди которых были как мужчины, так и женщины.