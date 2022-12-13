Оккупант рассказал росСМИ о хороших условиях в украинском плену: интервью пришлось удалить (видео)

Михаил Радыгин вернулся в Россию по обмену и рассказал, что в Украине его кормили трижды в день и обеспечивали средствами гигиены. Также оккупант поделился, что в плену выучил украинский гимн и песню про Бандеру.

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Российский телеканал "Лабытнанги ТВ" удалил опубликованное вчера интервью с российским военным Михаилом Радыгиным, который был освобожден из плена в Украине в рамках обмена. Мужчина рассказывал, что в плену украинская сторона соблюдала Женевскую конвенцию, обеспечивала трехразовое питание и выдавала предметы гигиены. Об этом пишет издание "Медиазона".

Интервью с Радыгиным было опубликовано на странице телеканала в социальной сети VK, однако после того, как журналистка Анна Чесова написала серию твитов о сюжете, видео было удалено. Тем не менее, пользователи сети успели сохранить и выложить его в YouTube.

В интервью житель Лабытнанги, города в Ямало-Ненецком автономном округе РФ, сообщил, что ему оставалось всего четыре месяца до пенсии и он принял решение "добить кусочек" этого срока, поучаствовав в полномасштабном вторжении российских войск в Украину по краткосрочному контракту. После учебной части Радыгин, по его словам, работал в тылу, после чего мужчину вместе с сослуживцами отправили на Харьковское направление.

Далее Радыгин рассказывает, что на задании под Харьковом российские военные "разбежались кто куда" и стали прятаться в подвалах домов, а он сам вместе с тремя сослуживцами получили ранения. Затем из забрали в плен бойцы Вооруженных сил Украины. По словам россиянина, сначала его содержали в СИЗО Харькова, после чего перевели в центр содержания пленных в Киеве, где он проживал вместе со 150 другими военными. Российский военнослужащий поделился, что в этом центре пленных кормили трижды в день, выдавали им средства гигиены, а в качестве наказания за нарушения режима их заставляли приседать и отжиматься.

Помимо этого, по словам Радыгина, пленным пришлось выучить гимн Украины, песню про Степана Бандеру и "Червону руту" Софии Ротару. Россиянин также рассказал, что содержание пленных производилось под камерами наблюдения, к которым имели доступ иностранные журналисты. После освобождения Радыгин и другие российские военные содержались в казарме в центре Москвы, где их допрашивали на протяжении трех недель.

Напомним, в начале декабря из российского плена удалось вернуть 60 украинских военных, среди которых были как мужчины, так и женщины.

А осенью в Украину вернулись из российского плена 108 военнослужащих женщин. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что некоторые заключенные находились в плену еще с 2019 года за надуманные статьи о "шпионаже" и "терроризме".