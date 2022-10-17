Обмен 110 на 110: в Украину вернулись из российского плена 108 военнослужащих женщин

Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что некоторые заключенные находились в плену еще с 2019 года за надуманные "шпионаж" и "терроризм".

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Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил об освобождение из плена 108 украинских женщин. По его словам, в плену находились 37 эвакуированных из "Азвостали", 11 офицеров и 85 человек рядовых и сержантов.

"Среди освобожденных были девушки, незаконно заключенные в ОРДЛО, попавшие в плен еще до широкомасштабного вторжения. Люди сидели с 2019 года в псевдореспубликах за "слишком проукраинскую позицию", что выражалась в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманные "шпионаж" и "терроризм", — написал Ермак.

Также глава ОП сообщил, что все освобожденные пройдут медицинское обследование и пройдут реабилитацию.

Кого обменяли со стороны РФ

Главарь пророссийский боевиков "ДНР" Денис Пушилин также заявил, что 17 октября состоялся очередной раунд обмена военнопленными по формуле "110 на 110". По словам Пушилина, с украинского плена вернулись 80 гражданских моряков и 30 военнослужащих из состава ВС РФ и боевиков "ЛДНР".

По его словам, украинской стороне оккупанты передают в основном женщин.

"Мы Киеву отдаем в основном женщин", — написал Пушилин.

Других подробностей обменного процесса он не раскрыл.

О каких моряках может идти речь

В конце июля этого года в Сети появилось видео якобы астраханских моряков, которые обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить их из плена.

Мужчины рассказали, что в порту стоят несколько российских кораблей, которые были заблокированы украинскими властями после 24 февраля. Моряки жаловались на то, что вооруженная охрана их не выпускает на берег, а позвонить в Россию своим родным они не могут, поскольку связь с внешним миром оборвалась.

Некоторые росСМИ сообщают, что всего в Измаиле находилось 11 сухогрузов, а общая численность экипажа составляла 87 человек. После того как один член экипажа скончался, часть моряков обменяли.

На ситуацию с российскими моряками обратили внимание в Международном комитете красного креста (МККК). По словам представителя организации Эвана Уотсона, гражданские моряки подлежат защите согласно четвертой Женевской конвенции, и поэтому МККК готов содействовать их возвращению домой.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что 13 октября удалось освободить 20 украинских военнослужащих. Из них 14 воинов ВСУ, 4 бойцов территориальной обороны, одного служащего в Нацгвардии и одного военного из Военно-морских сил.