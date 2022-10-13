Обмен пленными с РФ: в Украину вернулись 20 украинских защитников, — Ермак (фото, видео)

Из российского плена вернули 14 воинов ВСУ, 4 бойцов территориальной обороны, одного служащего в Нацгвардии и одного военного из Военно-морских сил. Некоторых из них освободили из колонии в Еленовке Донецкой области.

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Украине удалось вернуть из плена 20 украинских военнослужащих. Есть люди, которых удерживали в колонии в Еленовке Донецкой области, а также на территории оккупированных Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он рассказал, что среди 20 освобожденных украинских героев — 14 воинов ВСУ, 4 бойцов территориальной обороны, один служащий в Нацгвардии и один военный из Военно-морских сил.

"Ребята сейчас проходят медицинский осмотр, все счастливы быть на родной земле. Их очень ждали дома. Часто это жены и родители, а многих ждут дети", — поделился Ермак.

В то же время в Министерстве обороны России также заявили, что в результате переговорного процесса с Украиной 13 октября из украинского плена вернулись 20 российских военнослужащих. В ведомстве сообщили, что обмен произошел на подконтрольной Украине территории.

Напомним, 11 октября стало известно, что Украина вернула домой еще 32 украинских защитников. Из российского плена вернули офицеров, сержантов и солдат ВСУ. Также Москва отдала тело гражданина Израиля Дмитрия Фиалки.

В тот же день в Украину вернули тела украинских бойцов, погибших во время терактов России в Еленовке. В Минобороны Украины рассказали, что на подконтрольную Киеву территорию вернули тела 62 украинских защитников.

25 сентября представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что украинская разведка ведет работу над новыми обменами пленных. Цель Украины — вернуть всех защитников.