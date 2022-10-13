Обмін полоненими з РФ: до України повернулися 20 українських захисників, — Єрмак (фото, відео)

З російського полону повернули 14 воїнів ЗСУ, 4 бійців територіальної оборони, одного службовця Нацгвардії та одного військового з Військово-морських сил. Декого з них звільнили з колонії в Оленівці Донецької області.

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Україні вдалося повернути із полону 20 українських військовослужбовців. Є люди, яких утримували у колонії в Оленівці Донецької області, а також на території окупованих Запорізької та Херсонської областей. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він розповів, що серед 20 звільнених українських героїв — 14 воїнів ЗСУ, 4 бійці територіальної оборони, один службовець Нацгвардії та один військовий з Військово-морських сил.

"Хлопці зараз проходять медичний огляд, всі щасливі бути на рідній землі. На них дуже чекали вдома. Часто це дружини та батьки, а на багатьох чекають діти", — поділився Єрмак.

У Міністерстві оборони Росії також заявили, що в результаті переговорного процесу з Україною 13 жовтня з українського полону повернулися 20 російських військовослужбовців. У відомстві повідомили, що обмін відбувся на підконтрольній Україні території.

Нагадаємо, 11 жовтня стало відомо, що Україна повернула додому ще 32 українські захисники. З російського полону повернули офіцерів, сержантів та солдатів ЗСУ. Також Москва віддала тіло громадянина Ізраїлю Дмитра Фіалки.

Того ж дня в Україну повернули тіла українських бійців, які загинули під час терактів Росії в Оленівці. У Міноборони України розповіли, що на підконтрольну Києву територію повернули тіла 62 українських захисників.

25 вересня представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що українська розвідка веде роботу над новими обмінами полонених. Мета України – повернути всіх захисників.