Україна повернула тіла загиблих унаслідок теракту в Оленівці бійців, — Мінреінтеграції

На підконтрольну Києву територію, за даними відомства, повернули тіла 62 українських захисників.

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Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За даними відомства, Україна повернула 62 тіла військовослужбовців, серед яких — загиблі внаслідок теракту на території СІЗО в Оленівці.

Обмін, як зазначають у Мінреінтеграції, відбувся 11 жовтня, а у переговорах із російською стороною брала участь команда Уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.

"Ми повернули тих, хто перебував у самому пеклі та захищав Україну. Світла пам'ять героям!" — процитувала пресслужба відомства Олега Котенка.

Відомство також нагадало, що українці можуть повідомити про громадян, які зникли безвісти, безпосередньо самому Уповноваженому за номером 0997920126.

[ + – ] Україна повернула тіла загиблих унаслідок теракту в Оленівці бійців

Варто нагадати, що 21 вересня між Україною та Росією відбувся масштабний обмін полоненими, під час якого додому повернулися 200 українських військовослужбовців, зокрема захисники заводу "Азовсталь" і командири полку спецпризначення "Азов".

Обмін полоненими між Україною та Росією одночасно відбувався у трьох локаціях — у Чернігівській області на кордоні з Білоруссю, у Туреччині та ОАЕ. З російського полону також було звільнено іноземних громадян, які в лавах Сил оборони відбивали збройну агресію РФ.

Голова штабу полку спецпризначення "Азов" Богдан Кротевич розповідав, що співробітники російської розвідки намагалися завербувати українських військовополонених. Окупанти, за словами офіцера, визнали високу підготовку підрозділу та пропонували бійцям разом "знищувати Захід".