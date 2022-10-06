Росіяни хотіли завербувати полонених "азовців" для "знищення Заходу", — голова штабу

Окупанти визнавали високий рівень підготовки полку "Азов", через що пропонували військовополоненим перейти на бік ЗС РФ.

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Співробітники Головного розвідувального управління РФ намагалися завербувати полонених захисників "Азовсталі", пропонуючи їм "знищувати Захід та США". Таку заяву під час брифінгу зробив начальник штабу полку спецпризначення Нацгвардії "Азов" Богдан Кротевич, якого також звільнили з полону.

За його словами, російські розвідники неодноразово намагалися завербувати захисників "Азовсталі", пропонуючи їм перейти на бік ЗС РФ для "знищення Заходу та США". Росіяни, як стверджує Кротевич, визнали високий рівень підготовки та ведення бойових дій полку "Азов".

"Це досить дивно, але так було. В "азовців" одностайно була одна думка: "Вони — наші вороги, ми — українські військовослужбовці", — продовжив начальник штабу.

За словами Кротевича, після виходу з бункерів "Азовсталі" його та ще деяких командирів підрозділу на кілька днів направили до колонії, яка розташована в окупованій Оленівці. У ніч на п'ятий день полону військовослужбовців передислокували до іншого місця.

Щобільше, як наголошує Кротевич, у російському полоні залишаються понад 2 тисячі бійців, 700 з яких — солдати полку "Азов". У цьому контексті начальник штабу закликав українських журналістів утриматися від питань тортур, щоб не травмувати родичів військовополонених.

Варто зазначити, що обмін полоненими між Україною та Росією, який відбувся 21 вересня, відбувався одночасно у трьох локаціях — у Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах та на кордоні з Білоруссю.

Морський піхотинець Михайло Діанов, який захищав завод "Азовсталь" у Маріуполі, повернувся з полону без кістки в руці. Командири полку "Азов", згідно з домовленостями між Україною та Росією, до закінчення повномасштабної війни перебуватимуть у Туреччині під протекцією президента Реджепа Ердогана.