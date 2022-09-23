Ціна полону: захисник "Азвосталі" Михайло Діанов повернувся з полону без кістки в руці (фото)

На місці поранення у бійця не вистачає 4 сантиметри кістки у руці. Нині Михайло перебуває у чернігівському шпиталі, а його родичі збирають кошти на тривале лікування.

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Серед звільнених захисників маріупольського заводу "Азовсталь" був старший сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Михайло Діанов, фото якого з пораненою рукою облетіло весь світ. Тепер на місці поранення у нього не вистачає 4 см кістки, а мати збирає гроші на лікування. Про це повідомляє місцеве видання "20 хвилин", якому вдалося зв'язатися із родичами українського бійця.

Журналісти 21 вересня зв'язалися з чоловіком рідної сестри Михайла, Юрієм Лаврушком, який повідомив, що Діанов вже на мирній території і незабаром має повернутися додому до Тернополя.

[ + – ] Михайло Діанов повертається до України

Пізніше мати військовослужбовця Ірина Діанова розповіла, що її син перебуває в чернігівському шпиталі і до нього поїхали його дочка Катя та сестра зі своїм чоловіком Юрієм. Ірина сказала журналістам, що Михайлу після чотирьох місяців перебування у полоні знадобиться дієта і належне лікування, оскільки у нього було поранення обох рук та ноги.

[ + – ] Рука Михайла Діанова після поранення

"У нього поранені обидві руки та нога. Зараз у нього з руки зняли спицю, але сказали, що кістка не зрослася. Ну як вона може зростись, якщо там їх майже не годували? Тут ми йому вже все організуємо, відгодуємо. Головне, що він живий", — каже Ірина Діанова.

Журналістка Віолетта Кіротка у своєму Facebook опублікувала номер рахунку сестри Михайла, Олени Лаврушко, з коментарями про те, що український захисник зараз потребує допомоги.

"Ціна полону. І яскравий доказ "гуманності" наших ворогів. Рука Михайла Діанова, захисника "Азовсталі", звільненого 21 вересня після чотирьох місяців полону. Поранена рука не те що не зрослася. У ній не вистачає 4 сантиметрів кістки. Лікування і відновлення явно розтягнеться надовго", — написала вона у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в результаті обміну полоненими в Україну повернувся наймолодший захисник "Азовсталі" — 19-річний Назар Гринцевич. Український боєць три місяці провів у Маріуполі як парамедик полку "Азов".

За інформацією Офісу генпрокурора, Україна разом зі своїми союзниками працює над обміном полоненими за форматом "всіх на всіх". Щодо Віктора Медведчука у генпрокуратурі заявили, що його не випустили на волю, а передали з української в'язниці до іншої в'язниці під назвою Росія.