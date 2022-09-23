Цена плена: защитник "Азвостали" Михаил Дианов вернулся из плена без кости в руке (фото)

На месте ранения у бойца не хватает 4 сантиметра кости в руке. Сейчас Михаил находится в черниговском госпитале, а его родственники собирают средства на длительное лечение.

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В числе освобожденных защитников мариупольского завода "Азовсталь" находился старший сержант 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Михаил Дианов, фото которого с раненой рукой облетело весь мир. Теперь на месте ранения у него не хватает 4 см кости, а его мать собирает деньги на лечение. Об этом сообщает местное издание "20 минут", которому удалось связаться с родственниками украинского бойца.

Журналисты 21 сентября связались с мужем родной сестры Михаила, Юрием Лаврушко, который сообщил что, Дианов уже на мирной территории и скоро должен вернуться домой в Тернополь.

[ + – ] Михаил Дианов возвращается в Украину

Позже мать военнослужащего Ирина Дианова рассказала, что ее сын находится в черниговском госпитале и к нему поехали его дочь Катя и сестра со своим мужем Юрием. Ирина сказала журналистам, что Михаилу после четырех месяцев пребывания в плену необходимо будет диета и надлежащее лечение, поскольку у него было ранения обеих рук и ноги.

[ + – ] Рука Михаила Дианова после ранения

"У него ранены обе руки и нога. Сейчас у него с руки сняли спицу, но сказали, что кость не срослась. Ну как она может срастись, если там их почти не кормили? Здесь мы ему уже все организуем, откормим. Главное, что он жив", — говорит Ирина Дианова.

Журналистка Виолетта Киротка в своем Facebook опубликовала номер счета сестры Михаила, Алены Лаврушко, с комментариями о том, что украинский защитник сейчас нуждается в помощи.

"Цена плена. И яркое доказательство "гуманности" наших врагов. Рука Михаила Дианова, защитника "Азовстали", освобожденного 21 сентября после четырех месяцев плена. Раненая рука не то что не срослась. В ней не хватает 4-х сантиметров кости. Лечение и восстановление явно растянется надолго", — написала она в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате обмена пленными в Украину вернулся самый молодой защитник "Азовстали" – 19-летний Назарий Гринцевич. Украинский боец три месяца провел в Мариуполе в качестве парамедика полка "Азов".

По информации Офиса генпрокурора, Украина вместе со своими союзниками работает над обменом пленными по формату "всех на всех". Относительно Виктора Медведчука в генпрокуратуре заявили, что его не выпустили на свободу, а передали из украинской тюрьмы в другую тюрьму под названием Россия.