Парамедик из Винницы: из российского плена вернулся самый молодой защитник "Азовстали" (фото)

19-летний Назарий Гринцевич провел в Мариуполе три месяца, а потом еще четыре месяца был в заключении у россиян. Теперь он вернулся домой.

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В результате вчерашнего обмена пленными домой вернулся самый молодой защитник "Азовстали" – 19-летний Назарий Гринцевич. Об этом рассказал глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов.

Винничанин Назарий Гринцевич с позывным "Гринка" три месяца провел в осажденном Мариуполе в качестве парамедика полка "Азов". Во время боев парень получил осколочное ранение в голову, был контужен.

[ + – ] Назарий Гринцевич три месяца провел в осажденном Мариуполе.

За спасение раненых во время защиты украинского города Гринцевич получил орден "За мужество" III степени.

После приказа Верховного главнокомандующего Украины президента Владимира Зеленского в мае "Гринка" вместе с побратимами сложил оружие.

"Они до последнего стояли. Ни есть, ни пить не было. Были такие моменты, когда он прощался с нами. Трижды за три месяца. Это ужас. Передать словами невозможно, что я испытывала в тот момент", – рассказывала журналистам мама Назария Марианна Колос о защите "Азовстали" уже после пленения сына.

Женщина также упомянула, что Назарий с детства мечтал стать военным, и осуществил свою мечту, как только ему исполнилось восемнадцать – уехал служить в рядах "Азова".

[ + – ] Сейчас Назарий уже вернулся домой, в Винницу.

Гринцевич провел в российском плену четыре месяца.

Напомним, вечером 21 сентября стало известно, что Украина провела обмен пленными с Россией, освободив 215 защитников. 200 украинцев вернулись домой в обмен на кума президента РФ Виктора Медведчука. Среди освобожденных – военные, пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, трошники, таможенники и гражданские люди.

Среди прочих, домой вернулись парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка" и боец Михаил Дианов, фотографии с которым авторства Дмитрия "Ореста" Козацкого облетели весь мир.