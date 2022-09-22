Парамедик із Вінниці: із російського полону повернувся наймолодший захисник "Азовсталі" (фото)

19-річний Назарій Гринцевич провів у Маріуполі три місяці, а потім ще чотири місяці був ув'язнений у росіян. Тепер він повернувся додому.

Related video

Внаслідок вчорашнього обміну полоненими додому повернувся наймолодший захисник "Азовсталі" — 19-річний Назарій Гринцевич. Про це розповів голова Вінницької обласної адміністрації Сергій Борзов.

Вінничанин Назарій Гринцевич із позивним "Грінка" три місяці провів в обложеному Маріуполі як парамедик полку "Азов". Під час боїв хлопець отримав осколкове поранення у голову, був контужений.

[ + – ] Назарій Гринцевич три місяці провів в обложеному Маріуполі.

За порятунок поранених під час захисту українського міста Гринцевич отримав орден "За мужність" ІІІ ступеня.

Після наказу Верховного головнокомандувача України президента Володимира Зеленського у травні "Грінка" разом із побратимами склав зброю.

"Вони до останнього стояли. Ні їсти, ні пити не було. Були такі моменти, коли він прощався з нами. Тричі за три місяці. Це жах. Передати словами неможливо, що я відчувала на той момент", — розповідала журналістам мама Назарія Маріанна Колос про захист "Азовсталі" вже після полону сина.

Жінка також згадала, що Назарій змалку мріяв стати військовим, і здійснив свою мрію, як тільки йому виповнилося вісімнадцять — поїхав служити в лавах "Азова".

[ + – ] Нині Назарій уже повернувся додому, до Вінниці.

Гринцевич провів у російському полоні чотири місяці.

Нагадаємо, увечері 21 вересня стало відомо, що Україна провела обмін полоненими з Росією, звільнивши 215 захисників. 200 українців повернулися додому в обмін на кума президента РФ Віктора Медведчука. Серед звільнених — військові, прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, трошники, митники та цивільні люди.

Серед інших, додому повернулися парамедикиня Катерина Поліщук із позивним "Пташка" та боєць Михайло Діанов, фотографії з яким авторства Дмитра "Ореста" Козацького облетіли весь світ.