Россияне хотели завербовать пленных "азовцев" для "уничтожения Запада", — глава штаба

Оккупанты признавали высокий уровень подготовки полка "Азов", из-за чего предлагали военнопленным перейти на сторону ВС РФ.

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Сотрудники Главного разведывательного управления РФ пытались завербовать пленных защитников "Азовстали", предлагая им "уничтожать Запад и США". Такое заявление в ходе брифинга сделал начальник штаба полка спецназначения Нацгвардии "Азов" Богдан Кротевич, который также был освобожден из плена.

По его словам, российские разведчики неоднократно пытались завербовать защитников "Азовстали", предлагая им перейти на сторону ВС РФ для "уничтожения Запада и США". Россияне, как утверждает Кротевич, признали высокий уровень подготовки и ведения боевых действий полка "Азов".

"Это достаточно странно, но вот так было. У "азовцев" единодушно было одно мнение: "Они — наши враги, мы — украинские военнослужащие", — продолжил начальник штаба.

По словам Кротевича, после выхода из бункеров "Азовстали" его и еще некоторых командиров подразделения на несколько дней направили в колонию, которая расположена в оккупированной Еленовке. В ночь на пятый день плена военнослужащих передислоцировали в другое место.

Более того, как подчеркивает Кротевич, в российском плену остаются более 2 тысяч бойцов, 700 из которых — солдаты полка "Азов". В этом контексте начальник штаба призвал украинских журналистов воздержаться от вопросов о пытках, чтобы не травмировать родственников военнопленных.

Стоит отметить, что обмен пленными между Украиной и Россией, который состоялся 21 сентября, проходил одновременно в трех локациях — в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и на границе с Беларусью.

Морской пехотинец Михаил Дианов, защищавший завод "Азовсталь" в Мариуполе, вернулся из плена без кости в руке. Командиры полка "Азов", согласно договоренностям между Украиной и Россией, до окончания полномасштабной войны будут находиться в Турции под протекцией президента Реджепа Эрдогана.