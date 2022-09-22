Турция, ОАЭ и граница с Беларусью: обмен пленными проходил на 3 локациях, — омбудсмен

В Эмираты отправился самолет с иностранными гражданами, которые воевали против ВС РФ в составе Сил обороны Украины.

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Обмен пленными между Украиной и Россией, который состоялся 21 сентября, одновременно проходил на трех локациях. Эту информацию озвучил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, обмен пленными был сверхсложной операцией, которая проводилась одновременно на трех локациях.

Один из самолетов с 10 иностранными гражданами, которые воевали в составе Сил обороны Украины, вылетел из России и приземлился в Объединенных Арабских Эмиратах. Еще одно воздушное судно, на борту которого были командиры полка спецназначения Нацгвардии "Азов", совершил посадку в Турции.

Третья локация обмена пленными, на которой присутствовал Дмитрий Лубинец, находилась в Черниговской области на границе с Беларусью.

"Мы одновременно принимали 200 наших героев и героинь и передавали России 55 военнопленных", — продолжил омбудсмен и добавил, что среди россиян были люди, которые не желали проведения обмена пленными.

По словам Лубинца, российские оккупанты всячески нарушали права украинских военнопленных, которых содержали в одиночных камерах. Гражданам выделяли мало продуктов питания, практически не выдавали средства личной гигиены и не организовывали встречи с представителями Международного комитета Красного Креста.

"21 сентября наших героев держали шесть часов с завязанными скотчем глазами. Зная, что их отдают, их все равно держали в автобусах с замотанными глазами, никуда не отпускали. Только после того, как уже начался процесс, поздно вечером им наконец-то разрешили снять эти повязки", — добавил Лубинец, комментируя успешный обмен пленными между Украиной и Россией.

Напомним, вечером 21 сентября произошел обмен пленными между Украиной и Россией, в ходе которого домой вернулись более 200 защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе. Для передачи военнослужащих и командиров полка спецназначения "Азов" Киев задействовал обвиняемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука, который отправился на территорию РФ.

Генпрокурор Украины Андрей Костин, комментируя возвращение защитников "Азовстали", сообщил, что Украина со своими западными союзниками разрабатывает план обмена пленными по формуле "всех на всех".