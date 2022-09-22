Туреччина, ОАЕ та кордон із Білоруссю: обмін полоненими проходив на 3 локаціях, — омбудсмен

В Емірати вирушив літак з іноземними громадянами, які воювали проти ЗС РФ у складі Сил оборони України.

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Обмін полоненими між Україною та Росією, що відбувся 21 вересня, одночасно відбувався на трьох локаціях. Цю інформацію озвучив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, обмін полоненими був надскладною операцією, яка проводилася одночасно на трьох локаціях.

Один із літаків із 10 іноземними громадянами, які воювали у складі Сил оборони України, вилетів із Росії та приземлився в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ще одне повітряне судно, на борту якого були командири полку спецпризначення Нацгвардії "Азов", здійснив посадку в Туреччині.

Третя локація обміну полоненими, на якій був присутній Дмитро Лубінець, була на Чернігівщині на кордоні з Білоруссю.

"Ми одночасно приймали 200 наших героїв та героїнь і передавали Росії 55 військовополонених", — продовжив омбудсмен і додав, що серед росіян були люди, які не бажали проведення обміну полоненими.

За словами Лубінця, російські окупанти всіляко порушували права українських військовополонених, яких утримували в поодиноких камерах. Громадянам виділяли мало продуктів харчування, практично не видавали засоби особистої гігієни та не організовували зустрічі із представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"21 вересня наших героїв тримали шість годин із зав'язаними скотчем очима. Знаючи, що їх віддають, їх все одно тримали в автобусах із замотаними очима, нікуди не відпускали. Тільки після того, як уже розпочався процес, пізно ввечері їм нарешті дозволили зняти ці пов'язки", — додав Лубінець, коментуючи успішний обмін полоненими між Україною та Росією.

Нагадаємо, увечері, 21 вересня, відбувся обмін полоненими між Україною та Росією, під час якого додому повернулися понад 200 захисників заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Для передачі військовослужбовців та командирів полку спецпризначення "Азов" Київ задіяв обвинуваченого в держзраді нардепа Віктора Медведчука, який вирушив на територію РФ.

Генпрокурор України Андрій Костін, коментуючи повернення захисників "Азовсталі", повідомив, що Україна зі своїми західними союзниками розробляє план обміну полоненими за формулою "всіх на всіх".