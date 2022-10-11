Украина вернула тела погибших в результате теракта в Еленовке бойцов, — Минреинтеграции

На подконтрольную Киеву территорию, по данным ведомства, вернули тела 62 украинских защитников.

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Украина и Россия провели обмен телами погибших военнослужащих. Об этом информирует пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По данным ведомства, Украина вернула 62 тела военнослужащих, среди которых — погибшие в результате теракта на территории СИЗО в Еленовке.

Обмен, как отмечают в Минреинтеграции, состоялся 11 октября, а в переговорах с российской стороной участвовала команда Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

"Мы вернули тех, кто находился в самом аду и защищал Украину. Светлая память героям!" — процитировала пресс-служба ведомства Олега Котенко.

Ведомство также напомнило, что украинцы могут сообщить о пропавших без вести граждан непосредственно самому Уполномоченному по номеру 0997920126.

[ + – ] Украина вернула тела погибших в результате теракта в Еленовке бойцов

Стоит напомнить, что 21 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен пленными, в ходе которого домой вернулись 200 украинских военнослужащих, в том числе защитники завода "Азовсталь" и командиры полка спецназначения "Азов".

Обмен пленными между Украиной и Россией одновременно происходил в трех локациях — в Черниговской области на границе с Беларусью, в Турции и ОАЭ. Из российского плена также были освобождены иностранные граждане, которые в рядах Сил обороны отражали вооруженную агресию РФ.

Глава штаба полка спецназначения "Азов" Богдан Кротевич рассказывал, что сотрудники российской разведки пытались завербовать украинских военнопленных. Оккупанты, по словам офицера, признали высокую подготовку подразделения и предлагали бойцам вместе "уничтожать Запад".